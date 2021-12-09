Кто завоевал сердце звезды "Игры престолов" Колокольникова

Русский секс-символ "Игры престолов" Юрий Колокольников появился с красивой брюнеткой.

Уроженец Москвы Юрий Колокольников сумел стать звездой мирового масштаба, благодаря участию в популярном сериале "Игра престолов" и жизни в Канаде. Талантливый актер сделал головокружительную карьеру и пленил зрителей мужской харизмой.

Ранее о личной жизни мужчины было известно достаточно: две бывших жены, две дочери. Некоторое время назад он крутил роман с певицей Даяной Рамос Лафорте, но все закончилось расставанием. Поговаривали, что актер вновь вступил в отношения. Теперь стало известно, кто завоевал сердце артиста. По крайней мере, дело дошло до объятий.

Гендиректор компании "Медиаслово" разместил в соцсети фото, где Юрий Колокольников нежно прижимает к себе коллегу Александру Соловьеву "Когда встречаешь любовь", — подписал кадр продюсер Данила Шарапов. Вероятно, у звезды "Игры престолов" появилась новая пассия.





Предполагаемая избранница мужчины моложе его на 18 лет: ему — 40, а ей только 22. Александра Соловьева недавно окончила ВГИК и теперь вовсю строит карьеру. В "Инстаграм" у нее закрытый профиль. Очевидно, личную жизнь она предпочитает хранить в секрете.



Напомним, Юрий Колокольников стал жертвой слухов из-за связи с Агатой Муцениеце. Общение артистов завязалось на съемках сериала "Крюк", а россияне заподозрили, что их отношения стали романтическими.