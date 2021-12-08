Король красных дорожек: Рудинштейн в гробу за 80 тысяч выглядел очень эффектно

Марк Григорьевича хоронили в элитном лакированном гробу европейского производства марки Padova. Он изготовлен из массива ценных пород древесины и стоит в районе 80 тысяч рублей. Причем постель, подушка и покрывало входят в комплект, так что родные покойного были избавлены от дополнительных трат.
Марк Рудинштейн лежал весь обложенный белыми розами. В элегантном черном костюме, он казался все тем же блистательным королем красных дорожек фестивалей, по которым его многие помнят. И только заострившийся после смерти нос был печальным свидетельством того, что все кончилось...
Напомним, в 2020-м знаменитый советский и российский продюсер, актер и кинокритик объявил, что у него рак предстательной железы. Через год он перенес операцию на сердце. А 16 ноября был госпитализирован после приступа. Ему сделали операцию, однако лучше продюсеру нее становилось.
У него случился инсульт и медики перевели его в реанимацию, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили продюсера к ИВЛ. Врачи говорили об отрицательной динамике. И в воскресенье, 5 декабря, стало известно, что Марк Рудинштейн скончался, так и не приходя в сознание.