Все вздрогнули: Рудинштейн подал знак с того света собравшимся на его похоронах

В столичном Доме кино простились с актером, режиссером и продюсером Марком Рудинштейном. Правда, финал траурной церемонии оказался скомкан.

Звезд, которые нашли в себе силы прийти на похороны Марка Григорьевича, можно перечесть по пальцам -драматург и писатель Аркадий Инин, режиссер Вадим Абдрашитов, кинокритик Вячеслав Шмыров, продюсер и актер Леонид Дзюник, актриса Любовь Руденко. Многие были обижены и поэтому не пришли проститься.

У гроба все шептались о людской неблагодарности. Ведь сколько на своих кинофестивалях Марк Григорьевич привечал звезд, кормил их, поил и носил на руках...

Траурная церемония оказалась омрачена еще одним обстоятельством. Вдруг в соседнем с фойе где выставили гроб, помещении, начал громки работать перфоратор. Настолько, что заглушал рыдания безутешной вдовы и речи друзей. "Это Марик, который был очень пробивной, нам знак подает", – пошутил кто-то из друзей. Прощание было скомкано.

Напомним, в 2020-м знаменитый советский и российский продюсер, актер и кинокритик объявил, что у него рак предстательной железы. Через год он перенес операцию на сердце. А 16 ноября был госпитализирован после приступа. Ему сделали операцию, однако лучше продюсеру нее становилось. У него случился инсульт и медики перевели его в реанимацию, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили продюсера к ИВЛ. Врачи говорили об отрицательной динамике. И в воскресенье, 5 декабря, стало известно, что Марк Рудинштейн скончался, так и не приходя в сознание.

