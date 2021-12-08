В гробу видали: обиженные звезды плевали на похороны Рудинштейна

В фойе Дома кино продолжается церемония прощание с основателем "Кинотавра". Правда, прессы у гроба намного больше, чем коллег и друзей.

Звезд, которые нашли в себе силы прийти на похороны Марка Григорьевича, можно перечесть по пальцам -драматург и писатель Аркадий Инин, режиссер Вадим Абдрашитов, кинокритик Вячеслав Шмыров, продюсер и актер Леонид Дзюник, актриса Любовь Руденко.

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И это при том, что с 1990-го года Рудинштейн возил звезд на фестивали "Кинотавр" и "Лики любви" – там ели, пили, блистали на красной дорожке все.

Открывшая гражданскую панихиду директор Гильдии актером кино России Валерия Гущина объяснила такое пренебрежение и наплевательство обидой.

Дело в том, что лето 2010 года в артистическом мире разорвалась бомба. Тогда Марк Рудинштейн опубликовал скандальные откровения о звездах, которые в разные годы приезжали на созданный им кинофестиваль "Кинотавр". В частности, продюсер рассказывал, как там в казино чуть не изнасиловали Настю Чухрай, про Тихомирову говорил, что она якобы "сменила много мужиков", а Ярмольника назвал "профессиональным плакальщиком". После этих откровений многие от него отвернулись. А киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и вовсе назвала его "нерукопожатным".

"Это была ошибка, недоразумение, – попыталась оправдать покойного Гущина, стоя у гроба. – Но, я думаю, люди, которые не пришли все равно сегодня скорбят сегодня по своим квартирам".