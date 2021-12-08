У гроба Рудинштейна огласили его странное последнее желание

В Доме кино началось прощание с актером, режиссером и продюсером Марком Рудинштейном. На гражданскую панихиду пришли драматург и писатель Аркадий Инин, режиссер Вадим Абдрашитов, кинокритик Вячеслав Шмыров, продюсер и актер Леонид Дзюник.

Дзюник с Рудинштейном встречался часто – на фестивалях на многочисленных ток-шоу. И своим последним неожиданным желанием Марк Григорьевич незадолго до ухода поделился именно с другом.

"Он вдруг сказал мне, что хотел бы сыграть молочника Тевье в спектакле "Поминальная молитива" (по одноименной пьесе Григория Горина, написанной по мотивам цикла рассказов Шолом-Алейхема – Прим. ред.), – рассказал "Дни.ру" Дзюник. – Когда-то в "Ленкоме" в этой роли блистал Евгений Леонов".

Дзюник признался, что ему и самому нравится эта пьеса, и поэтому хотел бы там сыграть мясника Лейзер-Вольфа. "У нас был бы хороший дуэт с Марком, мы уже даже начали обсуждать с ним детали постановки, но, увы, у судьбы были иные планы", – смахивает слезу Леонид.

Напомним, в 2020-м знаменитый советский и российский продюсер, актер и кинокритик объявил, что у него рак предстательной железы. Через год он перенес операцию на сердце. А 16 ноября был госпитализирован после приступа. Ему сделали операцию, однако лучше продюсеру нее становилось. У него случился инсульт и медики перевели его в реанимацию, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили продюсера к ИВЛ. Врачи говорили об отрицательной динамике. И в воскресенье, 5 декабря, стало известно, что Марк Рудинштейн скончался, так и не приходя в сознание.

