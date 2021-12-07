Может себе позволить: 56-летняя Зудина появилась на публике в узких джинсах

Накануне в Москве состоялась премьера нашумевшей картины Стивена Спилберга "Вестсайдская история". На первом показе собрались звезды российского шоу-бизнеса. Компанию Марине Зудиной составили такие селебрити, как Алика Смехова, Зара, Алла Духова, солистки группы "Фабрика" и многие другие.
По наблюдению журналистов, 56-летняя вдова Олега Табакова блистала на вечере едва ли не ярче всех. Марина Зудина выбрала довольно простой, но эффектный наряд, подчеркнувший ее великолепную фигуру: стройные ноги и тонкую талию. Артистка облачилась в узкие джинсы с кружевным декором, цветастую шелковую блузку и стильные ботинки на высоких каблуках со стразами – соответствующее фото появилось у "КП".
Обворожительная Марина Зудина охотно позировала перед камерами, демонстрируя стройную фигуру и счастливую улыбку. На какое-то время пару вдове Олега Табакова составила актриса Алика Смехова, которая пришла на премьеру в ярко-синем брючном костюме-тройке. Вместе артистки смотрелись очень эффектно и, наверняка, произвели впечатление на всех присутствующих в зале.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о другой светской вечеринке – ежегодной премии "Женщина года". Там Марина Зудина тоже решила показать себя во всей красе, но появление несуразной актрисы вызвало оторопь.