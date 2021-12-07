Извращенцы: заговорили об отношениях между Басковым и Милохиным

У Николая Баскова и Дани Милохина уже есть клип на песню "Дико тусим". Он набрал десятки миллионов просмотров, а композиция сразу же взлетала в чартах. Недавно артисты решили продолжить сотрудничество и записали еще один хит под названием "Дико влюблены". В видео снялись сами исполнители, а еще блогеры и Евгения Медведева. На Ютубе его посмотрели уже практически полтора миллиона человек.

Рустам Солнцев прокомментировал творение знаменитостей. Также он высказался корреспонденту "Дни.ру" по поводу того, может ли "натурального блондина" и звезду "Инстаграма" и "Тик-тока" связывать что-то большее, чем просто дружба.

"У Баскова может быть все, я вам так скажу. Надеюсь, что у Милохина достает вкуса, чтобы корректно от этого отказываться. Зная наш доморощенный шоу-бизнес, этих извращенцев..." – не сдержался шоумен.

Напомним, что бывший детдомовец сейчас принимает участие в шоу "Ледниковый период" вместе с чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Поклонники уверены, что они очень близко общаются. Кто-то даже думает, что они встречаются.

"По поводу Евгении Медведевой ничего не знаю", – кратко ответил экс-участник "Дома-2".

Также он не смог пойти мимо и не дать оценку клипу. По всей видимости, Рустам Солнцев остался не в восторге от увиденного.

"Для чего они эту музыку вообще записывают? Для кого? Кто потребитель этого говна? Кто в своем уме оплатит и купит этот трек в Сети? Ну, посмотрят люди на клип разок. И то, это такая аудитория, такие тетки, такие бабки маргинальные", – подытожил артист.