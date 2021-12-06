"Спермы хватит": застрявший в туалете 250-килограммовый сын Сафронова решил спасти человечество

Сам Никас Сафронов является личностью крайне эпатажной. Судя по всему, сын знаменитости идет по стопам художника.

В 2019 году Лука Затравкин застрял в туалете, после чего широкая общественность активно обсуждала этот момент, а он вовсе не стеснялся давать комментарии. Теперь в программе "Звезды сошлись" сделал откровенное заявление. 31-летний музыкант отметил, что осознал: пришло время спасти человечество, и он якобы может сделать это своими руками. Как сообщает "РИА ФАН", способ мужчина выбрал весьма необычный. Он решил, что для таких целей необходимо сдать сперму в банк.

При это сын Никаса Сафронова долгое время волновался относительно качества биоматериала. Он полагал, что вакцинация якобы должна была пагубно отразиться на его здоровье. Сын художника сдал анализы и убедился в том, что был вовсе не прав. К счастью, и с ним, и с биоматериалом все в порядке.

Сам Лука оказался очень доволен собственным поступком. Он признался, что его родители в курсе ситуации. Видимо, знаменитости решили не останавливать пианиста от громких заявлений, одобрив такое решение по спасению мира. По словам Затравкина, сегодня отечественный генофонд якобы просто необходимо "поддерживать".

Рассказал сына Никаса Сафронова и о том, что сданной в банк спермы хватит на несколько футбольных команд. В Сети активно обсуждают ситуацию. Многие не верят, что у набравшего вес до 250 килограммов мужчины может быть настолько идеальное состояние здоровья, чтобы биоматериал оказался пригодным для "распространения". Однако он утверждает обратное.

