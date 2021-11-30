Покаялся: Сафронов использовал Градского в корыстных целях

В течение многих лет Никас Сафронов и Александр Градский тесно дружили. В 90-х годах мужчины жили неподалеку, ходили друг к другу в гости, а вечерами даже прогуливались вместе по центру Москвы. Компанию музыканту и художнику часто составлял еще и режиссер Виктор Мережко.
С теплотой вспоминая то время, Никас Сафронов покаялся: в отсутствие Александра Градского они с Виктором Мережко использовали его в корыстных целях. Приятели обходили столичные рестораны и бары якобы в поисках Градского, и задерживались там, изображая, что ждут друга, если замечали красивых дам.
Позже музыканту кто-то доложил о безобидных проделках его приятелей, и Сафронову пришлось сознаться. Впрочем, Градский совсем не обиделся. Услышав о похождениях друзей, артист рассмеялся и разрешил им и дальше пользоваться его именем.
В разговоре с "Собеседником" Сафронов подчеркнул, что покойный был очень доброжелательным и позитивным человеком, наделенным величайшим музыкальным талантом.
"Не могу поверить, что он так рано ушел..." – признался художник.
Напомним, Александр Борисович скончался 28-ого ноября после кровоизлияния в мозг. Прощание с великим музыкантом состоится 1-ого декабря в театре "Градский холл". Ранее "Дни.ру" писали о том, что перед смертью Александр Градский совершил настоящий мужской поступок.