"Очень сдал": Сраженный инсультом Добрынин шокировал публику

Автор песен Вячеслав Добрынин тяжело заболел. Поклонников ошарашил его облик.

Гениальный создатель музыкальных композиций Вячеслав Добрынин испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Сказывается и возраст — мужчине уже 75 лет. В 2019 году артист перенес инсульт, а потом долго не появлялся на экранах из-за депрессии.

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Ранее композитора приглашали на передачу "Три аккорда", но он отказался, поскольку телевидение перестало его интересовать. А недавно его все же уговорили посетить одну из популярных программ на канале НТВ "Суперстар. Возвращение". Вячеслав Добрынин стал членом жюри, восхитив и одновременно огорчив поклонников.

Вернувшись под камеры, композитор принес извинения за неуверенную речь. Он сообщил, что сейчас восстанавливается после тяжелой болезни. Это было первым появлением мужчины в телестудии за два года. "То, что здесь происходит — для меня праздник", — признался Вячеслав Добрынин.

Публику шокировало состояние народного артиста России. Зрители отметили, что Вячеслав Добрынин выглядит гораздо хуже, чем раньше. В комментариях к записи шоу на Youtube об артисте написали немало душераздирающих слов.

Народ выразил благодарность композитору за потрясающие песни и достойное музыкальное наследие. Вячеслав Добрынин получил добрые пожелания о долгой жизни и скорейшей реабилитации. "Здоровья и еще раз здоровья! Очень сдал...", "Что с Добрыниным?", "Очень трогательно видеть Вячеслава Добрынина, дай Бог ему здоровья. Очень любим его", — отреагировали пользователи Сети.