Перенесший микроинсульт Вячеслав Добрынин поставил на себе крест

Вячеслав Добрынин впал в депрессию после того, как его сразил микроинсульт. Легендарный автор-песенник рассказал о своем состоянии и объяснил, почему поставил крест на своем творчестве.

Завтра, 25 января, Вячеславу Добрынину исполнится 74 года. Однако настроение у Доктора Шлягера нерадостное, поэтому грандиозного торжества по поводу своего дня рождения он устраивать не собирается. Ранее артист перенес микроинсульт, а потом впал в депрессию.

"Весь прошлый год я находился в таком состоянии, что мне было ни до чего. Я просто хотел жить, и более ничего. Жизнь пошла такая, что оптимизма мне не предлагала. На самом деле было просто какое-то задумие. Я сидел, думал, как жить дальше", – рассказал автор-песенник.

Вячеслав Добрынин признался, что ему не хочется ни петь, ни выступать. "Мне много лет. Я многое в этой жизни повидал. Написал очень много красивой музыки. Нынешним авторам нужно лет 50 трудиться, чтобы дойти до моего уровня. Я написал все, что мог. А нового ничего не хочу писать, потому что все мои соавторы – Рябинин, Дербенев, Шаферан, Танич, Дементьев, люди, которых я любил и боготворил – ушли из этой жизни", – объяснил артист.

Он отметил, что ему предлагают сотрудничество молодые авторы, однако ему с ними работать не хочется. "Это такая чудовищная вещь! Я стараюсь молчать по этому поводу. Потому что, как только скажу правду о новых стихах, в интернете поднимается шумиха. Я недавно сказал, что молодые авторы – безграмотные и по сути дела тупые. Я не хотел никого обидеть. Но на меня все так накинулись!" – пожаловался Добрынин.

Артист редко выступает – ему стало неинтересно. Однако когда все же приходит на концерты, то не понимает, что он там делает. "Зачем столько много артистов? Ведь они поют всякую фигню! Во-первых, они не умеют петь, во-вторых, не знают нот, плохо ориентируются в пространстве, потому что не соображают, в каком мире живут. Какой они придерживаются позиции, чего хотят в этой жизни? Их интересуют только секс и наркотики, а больше ничего не интересует", – цитирует исполнителя "Собеседник".

Певец надеется, что его состояние улучшится, а здоровье поправится. "Меня все время спрашивают: "Как вы себя чувствуете?" Иногда даже поддерживают за руку, когда я выхожу на сцену. Все, наверное, думают, что я уже только с костылями могу. Это понятно: раньше я вылетал, как с факелом в руке, а сейчас выхожу степенно. Но жизнь продолжается!" – выразил надежду Вячеслав Добрынин.