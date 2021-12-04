"Это очень больно": Поникший в трауре Ургант посвятил строки любимой покойнице

В семье телеведущего произошла трагедия. Иван Ургант потерял родную душу.

В минувшую пятницу, как снег на голову, на россиян свалилось прискорбное известие. Ушла из жизни народная артистка РСФСР Нина Ургант, бабушка именитого шоумена. Весельчак и балагур Иван Ургант тяжело воспринял кончину любимой родственницы.

Он разместил в "Инстаграм" прощальный пост об усопшей актрисе. Оказалось, ведущий до сих пор не может понять, почему бабушка отреклась от личной жизни и подруг, чтобы заботиться о нем. Иван Ургант родился, когда женщине было чем заняться. Однако она безоговорочно посвятила все свое время внуку и очень его полюбила.

Иван Ургант погрузился в теплые воспоминания, расписывая их в траурных строках. Как сейчас, перед глазами у артиста выстроились увлекательные посиделки с бабушкой, в душу запала ее ласковая фраза "Ванята, приезжай". Телеведущий хорошо запомнил слегка открытую дверь в комнату актрисы. В детстве он смотрел на нее перед сном и становился бесстрашным.

"А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…" — помечтал мужчина об ушедших временах.

Пользователи Сети выразили шоумену соболезнования и приняли его горе, как свое собственное. Иван Ургант заручился поддержкой фанатов. "Блин, это очень больно… без слов…", "Крепитесь. Пусть земля ей будет пухом..." — обратился народ к ведущему.