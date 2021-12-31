Скрывавшая сына Куркова показала редкие снимки

Равшана Куркова тщательно оберегает личную жизнью от посторонних, но изредка все же делает исключения.

Пока все вокруг подводят итоги года, Равшана Куркова тоже решила рассказать о своих достижениях. На этот раз актриса не стала говорить о работе, а сосредоточилась на личном. Знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте редкие снимки с подросшим сыном.

На фото запечатлен улыбающийся малыш и его абсолютно счастливая мать. Куркова рассказала, что для ее наследника Гаспара главный итог года – это восемь зубов. Поклонники актрисы пришли в настоящий восторг от трогательных кадров, ведь звезда так редко показывает своего единственного сына.

Восхищенные фолловеры написали:

"Какой чудесный ребенок", "Боже, ну какой обаяшка", "Булочка наша, вырос уже", "Гаспар – главный итог уходящего года", "Какой красавчик".

Напомним, Равшана Куркова долгое время скрывала от поклонников рождение сына. Как сообщает "РИА ФАН", знаменитость рассказала о первенце только в августе, когда малышу уже исполнился год. Фанаты Курковой тогда были просто ошарашены, ведь даже в СМИ не было никаких сведений ни об избраннике артистки, ни о ее ребенке.

Позже выяснилось, что красавица-актриса обрела свое счастье с крупным бизнесменом Сергеем Амаряном. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Равшана Куркова раскрыла чувства к отцу своего ребенка.