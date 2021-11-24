Равшана Куркова показала рожденного в тайне сына от миллионера

Артистка привыкла скрывать личную жизнь.

Звезда настолько бережно оберегает свою личную жизнь от посторонних взглядов, что скрывала рождение сына несколько месяцев. Когда появилась информация, что Равшана стала мамой, поклонники были ошарашены. Никакой информации об избраннике и о ребенке в прессе не было.

Позже стало известно, что Куркова обрела счастье с бизнесменом Сергеем Амаряном, наследником миллиардера. А вот сын пары Гаспар появился при помощи суррогатной матери. Равшана рассказала, что счастлива в гармоничных отношениях и обожает своего малыша.

Равшана Куркова поделилась редким снимком с сыном, рассказав подписчикам, что Гаспар поддерживал ее на съемках целых полгода и очень полюбился всей команде. Поклонники пришли в восторг и засыпали молодую маму комплиментами.

"Мамин взгляд! Бархатный", "Боже, какой сладкий малыш", "Сладчайший пирожок", "Поедатель женских сердец с первого года жизни", "Ну что за сладость, этот ребенок! Мамин клончик! ", "Ну как похожи", "Чудесные! И какие же счастливые глаза", "Какой волшебный малыш, сразу похож и на маму, и на папу одновременно", "Ваши глаза сияют так особенно, когда рядом сыночек! Здоровья Вам! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написали комментаторы.

