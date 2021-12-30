Олеся Судзиловская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Уже завтра страна будет провожать уходящий год. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателями "Дни.ру" в честь самого семейного и теплого праздника.



Многим пользователям Сети не дают покоя не только талант и успех знаменитости, но и ее шикарная фигура. В свои 47 лет она сумела сохранить не только ее, но и роскошную моложавую внешность. Своими секретами красоты артистка периодически делится с публикой.

В этом году, как и всегда, имя Олеси Судзиловской нередко появлялось в заголовках. Так, недавно она вдруг стала абсолютно лысой и начала заикаться. Публика начала бить тревогу, но даже так она не перестала быть привлекательной для мужчин. Оказалось, что все это было ради новой роли в сказке.

Артистка поздравила читателей с наступающим Новым годом и пожелала всем обязательно загадывать желания. "Пусть все исполняется, что вы хотите!" – отметила она и послала воздушный поцелуй поклонникам.