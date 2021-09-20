"Яблоко от яблони": Судзиловская рассекретила лицо младшего сына

Актриса впервые показала наследника публике.

В октябре 2009 года звезда сериалов "Домашний арест" и "Личные обстоятельства" Олеся Судзиловская стала женой бизнесмена Сергея Дзебаня. За девять месяцев до этого артистка подарила избраннику сына, которого назвали Артем. Через семь лет Олеся и Сергей вновь стали родителями – второй сын Майк появился на свет в январе 2016 года.

Младшему наследнику Олеси Судзиловской скоро исполнится шесть лет. По мнению артистки, Майк уже достаточно взрослый, чтобы предстать перед публикой.

В личном микроблоге Судзиловская впервые показала подросшего отпрыска. Артистка опубликовала фото и видео с мальчиком. В подписи к посту Олеся рассказала, что решение обнародовать кадры с младшим сыном было принято на семейном совете.

В комментариях подписчики отметили, что Майк унаследовал красоту знаменитой родительницы. "Красивый парень, в маму❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень на вас похож❤️❤️❤️", "👍 🔥 Мамин отпечаток!!! 😮", "Так красиво и трогательно ❤️❤️❤️", "Красавчик, яблоко от яблони!!! Пусть растет счастливым и здоровым!!!❤", – рассуждают пользователи Сети.

Отметим, старший сын Олеси Судзиловской в январе будет праздновать 13-й день рождения. Ранее в интервью актриса рассказывала, что Артем долгое время не мог принять появление в семье братика. Мальчик не справлялся с ревностью. К счастью, благодаря поддержке родителей, проблемы Артема остались позади.