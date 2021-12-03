Книга в месяц: Обнародованы имена "литературных рабов" Донцовой

Писательница отличается своей высокой литературной скоростью, из-за чего у читателей часто возникают сомнения относительно того, что свои детективы Донцова пишет сама. Ее часто обвиняют в использовании труда так называемых "литературных рабов", которые делают работу за автора.
Дарья устала от постоянных обвинений в свой адрес и ответила читателям, кто на самом деле пишет ее книги. "Вся страна знает, кто за меня пишет — это мои мопсы, — с юмором заявила звезда. — У меня норма — 11 книг в год", – рассказала Донцова.
Получается, теми самыми "литературными рабами", как выражаются недоброжелатели, писательницы стали ее любимцы – мопсы Муся, Капа, Феня и Фира. Книги писательница пишет самостоятельно, ее литературная норма – книга в месяц, а любимые питомцы дарят вдохновение.
Дарья Донцова рассказала, что нередко сталкивается с хейтом. Недоверие относительно авторства книг сопровождает писательницу на протяжении всего творческого пути. Со временем Дарья научилась не обращать на это внимание. Когда у Донцовой диагностировали рак, многие не верили в правдивость этой информации. Однако позже автор в эфире одной из программ показала шрамы от операции по удалению груди, публика была шокирована и позже принесла извинения.