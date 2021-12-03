Забыла, что его давно нет: 83-летняя Шатилова пожелала в новом году здоровья умершему мужу

"Для меня ST – это еще и аббревиатура словосочетания "Советской Телевидение", к которому я принадлежу и которому служила, – заявила Анна Шатилова. – С Александром (настоящее имя рэпера – Александр Степанов – Прим. ред.) мы сегодня только познакомились, но сразу нашли общий язык и поняли, что премия пройдет хорошо!"
Анне Шатиловой недавно исполнилось 83 года. Но в творческом дуэте с 33-летним исполнителем она чувствовала себя на сцене Кремлевского дворца очень комфортно. И работа с ним для диктора – одно из самых интересных событий года.
"Но вообще уходящий 2021-й запомнился для меня ужасом – этой дурацкой пандемией, которая решила нас яркой, красивой жизни, да и просто жизни, – вздыхает Шатилова. – К сожалению, это бьет по мозгам, по здоровью. И то, что сегодня на "Виктории" мы собрались все вместе – это большое достижение".
А вот с наступающим 2022-м – Годом Черного Водяного Тигра – диктор связывает многие надежды. "Это ведь мой год! – радуется Шатилова, – Я родилась в год Тигра по восточному календарю. Я Стрелец! Я знак огня!"
"Я желаю, чтобы все были живы, здоровы, – говорит Анна Николаевна. – Прежде всего, здоровья всей моей семье – моим внукам-студентам (19-летнему Всеволоду и 17-летнему Святославу – Прим. ред.), моему сыну (54-летнему Кириллу Шатилову – Прим. ред.), который работает писателем переводчиком и поэтом, недавно выпустил книгу про Шекспира. Здоровья желаю и моему мужу!..."
Тут Анна Шатилова осекалась: "Ой, мужа же не стало, извините!"
Супруг Анны Николаевн Алексей Борисович Шатилов ушел из жизни в 2008 году на 71-м году жизни. Он окончил МИСИ, работал в научных лабораториях, был высокообразованным человеком, любил классическую музыку.