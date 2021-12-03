"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова

В Кремлевском дворе вручили российскую национальную премию "Виктория". Николай Баксов и Любовь Успенская удостоились награды в номинации "Лучшее музыкальное видео" и представили на церемонии дуэт "Большая любовь". Но главная сенсация ждала журналистов за кулисами.

Сегодня рядом со звездой всегда находится 4-летняя девочка Николь. Любочка взялась делать из нее новую звезду – приучает к камерам, вспышкам, внимаю прессы и публики. Вероятно, состоятельные родители малышки хотят, чтобы из нее выросла копия Успенской, которую знают по обе стороны Атлантики.

Как говорится, звезда растит себе смену и передает ей богатый опыт...

Малышка с Успенской постоянно появляется на светских мероприятиях – раутах, премьерах, модных показах, презентациях. Даже на время фотосессии во время "Виктории" звезда не оставляла чужого ребенка. И надо же было случиться, что в это же самое мгновение на пресс-волл вышел и Николай Басков!

"Коля, а давай скажем, что это наша дочка!" – неожиданно брякнула Любовь Успенская. То ли пошутила, то ли всерьез... "Золотой голос страны" аж отпрыгнул – "Да господь с тобой, Люба! Еще подумают журналисты, что правда!" Позировать с Любой и взятой ею на поруки девочкой Коля больше не стал и ретировался в гримерную.

Напомним, у Николая Баскова уже есть сын-подросток Бронислав Шпигель, который родился 24 апреля 2006. Правда, так случилось, что они не видятся и не общаются. А с Любой Коля мог бы стать отличной парой, ведь 22 года разницы – ерунда по меркам шоу-бизнеса...