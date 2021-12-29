Диктор Евгений Кочергин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

В преддверии Нового года Евгений Кочергин записал видеопоздравление для наших читателей.

Евгений Кочергин – легендарный диктор Центрального телевидения СССР. В уходящем году Евгению Александровичу исполнилось 76 лет. В этом возрасте он все еще молод, полон сил, бодр и подтянут.

Совсем недавно Евгений Кочергин появился на праздновании 60-летия Кремлевского дворца и вновь блистал на сцене рядом со своими знаменитыми коллегами. Тогда же в эксклюзивном интервью корреспонденту "Дни.ру" телеведущий рассказал, что он всегда следит за собой и держит себя в тонусе. Даже в 76 лет Евгений Александрович хочет быть привлекательным мужчиной. Для этого он ежедневно занимается физической активностью и старается есть только здоровую пищу.

Новый год легендарный диктор традиционно отмечает на даче с близкими друзьями под треск камина и хорошую музыку – так будет и в этот раз.

Для читателей "Дни.ру" Евгений Александрович записал видеопоздравление с небольшим сюрпризом. Знаменитый диктор представился именно так, как делал это в течение многих лет на Центральном телевидении.

"С Новым годом, товарищи!" – произнес Кочергин своим легендарным голосом.