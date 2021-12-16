Конфуз под окнами Путина: Вовк закатила скандал в Кремле

Ангелине Вовк в наступающем году исполнится 80 лет. 60 из них она связана с Кремлевским дворцом, который строился на ее глазах и теперь отмечает юбилей. Сколько концертов тут проведено! Сколько воспоминаний связано с этими гримерными, сценой и буфетом! Правда, не все визиты телеведущей в Кремль проходили ровно и гладко.

Одно из самых ярких воспоминаний легендарной "тети Лины" из программы "Спокойной ночи, малыши" – скандал, который у нее случился со строгой кремлевской охраной, сквозь которую, как известно, и мышь не проскочит.

"Один из товарищей, который охраняет Кремль, не пропускал меня, хотя у меня и был пропуск на мою машину, – вспоминает Вовк. – Я с ним поругалась, прыгала вокруг него, но он все равно меня не пропускал. Я требовала его назвать свою фамилию, но он отказался".

Все это проходило практически под окнами кремлевской резиденции Владимира Путина! Кажется, выгляни только он в окно, и любимую всей страной ведущую вместе с машиной охранник бы на руках донес!

Финала этой истории мы не знаем, но "тетю Лину" она явно обидела и задела за живое. С тех пор прошло много лет, но Ангелина Михайловна все не может забыть этот скандал. "Я до сих пор помню, какой он злой и противный!" – подчеркнула Вовк.

В этот раз, к счастью, все прошло идеально. Партнерами Ангелины Вовк по сцене стали ее легендарные коллеги – дикторы Центрального телевидения СССР Анна Шатилова, Евгений Кочергин, Владимир Березин и Татьяна Веденеева. Они как олицетворение советской эпохи лучше всего подходили на роль ведущих юбилея Кремлевского дворца – ее символа.