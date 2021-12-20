Юные прелестницы сходят с ума: как живет 76-летий диктор советского "Времени" Евгений Кочергин

Евгений Кочергин – легендарный диктор Центрального телевидения СССР. В 1980 году он комментировал открытие и закрытии Летних Олимпийских игр в Москве. А в 1991-м зачитал в программе "Время" заявление ГКЧП о невозможности исполнения Президентом страны Михаилом Горбачевым своих обязанностей по состоянию здоровья и о введении чрезвычайного положения. После роспуска ГКЧП ушел из главной информационной программы страны и сам Кочергин. О том, чем и как он живет сегодня, 76-летний ведущий рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на праздновании 60-летия Кремлевского дворца.

Евгений Александрович, мы общаемся с Вами накануне Нового года. Как будете отмечать?

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У меня всегда он проходит несколько романтично, на даче, с друзьями. Падает снег, горит камин, играет хорошая музыка. Я люблю классику или хорошую эстраду – Энгельберта Хампердинка, Нэт Кинг Коула.

С какими чувствами, тревогами и мыслями вступаете в 2022-й?

В душе у меня много проблем. Но я знаю, что душевное здоровье напрямую зависит от физического. Поэтому и не даю себе послаблений, стараюсь следить за собой. Каждый день делаю 10 тысяч шагов. Хотя иногда и не хочется. Но очень важно все время держать себя в тонусе, потому что хочу быть привлекательным мужчиной и нравиться окружающим. К тому же это часть профессии – я не могу терять форму. Мне нравится, когда я иду, полный сил и энергии, и ловлю на себе одобрительные взгляды красивых девушек.

А диета?

Никаких диет! Просто ем мало, налегаю на овощи и фрукты. Пью только красное вино – никаких крепких напитков. Словом, веду здоровый образ жизни.

Обыватели считают телеведущих небожителями, окруженными лакеями, кухарками, прислугой. А кто занимается Вашим бытом?

Я все делаю дома сам, прислуги никогда не было. Умею сварить суп и какие-то простейшие блюдо. Квартиру убрать, белье постирать, погладить рубашки – это все часть моей жизни. Я приспособлен и не пропаду (смеется).

Может, стоит завести себе юную сексуальную нимфу, как многие ваши коллеги-ровесники делали – Градский, Джигарханян, Грачевский?

Но я же женатый человек (вторая жена – Нина Ивановна Гусева, инженер-строитель – Прим. Ред.)! А вы мне такое предлагаете! Юными нимфами могу только любоваться, но не забываю, что связан семейными узами.

Вы – последний из плеяды легендарных советских дикторов. А как оцениваете нынешний уровень ведущих на экране?

Вы правы, с уходом Игоря Кириллова, из тех, кто с экрана вещал "Внимание! Говорит Москва!", остались только я да Анна Шатилова. Мужчин моего стиля ведения уже не осталось. Сегодня уже не дикторы даже, а ведущие. А это уже другая профессия, у нас на экране теперь в основном болталки. Такое иногда несут! А все эти многочисленные ток-шоу у меня и вовсе вызывают отрицание. Я смотрю только познавательные и мемориальные передачи.

Вы закончили эпоху Михаила Горбачева в августе 1991 года. И перевернули страницы советской истории нашей страны. С какими чувствами сегодня, спустя три десятилетия, вспоминаете то время?

Я же, кстати, эпоху Горбачева и начинал. Помню, как в марте 1985 года читал сообщению, что тогдашний Министр иностранных дел СССР Громыко на заседании Политбюро ЦК КПСС выдвинул на пост Генерального секретаря. Я всю жизнь был втянут в политику, что поделаешь.

Но теперь уже можно выдохнуть и жить без официоза!

И слава богу. Я не хочу ходить на работу. Сегодня живу интересной жизнью, много езжу по миру. Но не шикую, не останавливаюсь в суперотелях. Хотя мой уровень дохода приличный и меня устраивает (в 2021 году получил звание Заслуженного артиста России, которая позволяет получать прибавку к пенсии в 30 тысяч рублей – Прим. Ред.). Не бедствую, живу по средствам и не понимаю людей, которые набирают кредитов на машины, норковые шубы, путешествия.