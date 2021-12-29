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Шоу-бизнес
Разъяренная Бузова врезала Соседову: Мне вас жаль!

Разъяренная Бузова врезала Соседову: Мне вас жаль!

Ольга Бузова прервала молчание и рассказала о конфликте с Сергеем Соседовым. Звезда устала от постоянных оскорблений.
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Сейчас журналист и поющая ведущая вместе работают. Так получилось, что их обоих позвали стать членами жюри в программе "Х-фактор", а потому пришлось налаживать общение. Известно, что Соседов – человек крайне эмоциональный и достаточно резкий. Свое мнение он готов высказывать при любых обстоятельствах, если считает это необходимым.

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Ольга Бузова уже жаловалась на то, что негативные высказывания со стороны коллеги по шоу связаны не с работой ее подопечных, а с ней самой. Однако ранее в последнем интервью Сергей Соседов указал, что вовсе не стремится оскорбить исполнителей, а выполняет свою работу. Якобы если он не будет пародировать и высмеивать – артисты не поймут, что он имеет в виду, а так он просто якобы указывает на недочеты.

На этот раз заговорила поющая ведущая. Она отметила, что раньше думала об оскорблениях Соседова как об игре на публику, но недавно поняла: все не совсем так. Она указала, что он произносит все слова от души, а потому не исключает того, что здесь может играть роль творческая ревность. По словам артистки, он может просто завидовать ее умению работать.

Ольга Бузова вспомнила, что Сергей Соседов оскорблял ее даже на закрытом вечере, когда никто не снимал журналиста. По словам знаменитости, критик называл ее "глупой", а также употреблял и иные слова. Вступать в дискуссию она не стала, а просто пожелала коллеге по шоу всего самого доброго. "Мне вас очень жаль", – закончила она.

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Ольга Бузова. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 декабря 2021, 08:49 Источник: "Беларусь 1" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость935270
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Обычно те, кто говорят - мне очень жаль - сами жалки и убоги, с проблемами в башке.
..
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ДА,ладно идиотка ,уже не знает, как привлечь внимание ,понятно её значимость ,интерес к ней подходит к концу ,как стараются дебилы из команды,но все пустое ,пока только держится за счет подписчиков,которых ЯВНО накрутили,кому это убогое существо интересна и ГЛАВНОЕ ЧЕМ? Сама дебилка не одного дня не была со своими отобранными участниками,как наставник,улетала в Москву ,потому что сама ноль в музыке ,поэтому кто то занимался другой с ребятами,а эта бездарь появлялась на шоу за столом жюри и слушала ,как подготовил кто то её участников НО <цензура> всегда пыталась скандалить,истерить
..
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Российские звезды шоу-бизнеса и спорта всегда находятся в центре внимания. Их заработок, уровень популярности, упоминание в сетевых и бумажных изданиях и поисковых системах — все учитывается и систематизируется.
Вот и журнал Forbes, проведя тщательный анализ, выпустил ежегодный рейтинг самых известных российских звезд 2021года, в основу списка легли три фактора:
- годовой доход;
- упоминание в СМИ;
- интерес аудитории (количество запросов о той или иной персоне в «Яндексе»).
Овечкин,Киркоров,Лепс ,Тимати,Билан ,Малкин,,Крид,Бобровский,Нетребко,Собчак
Как <цензура> не старалась ,так этой <цензура> нет
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