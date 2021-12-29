Разъяренная Бузова врезала Соседову: Мне вас жаль!

Ольга Бузова прервала молчание и рассказала о конфликте с Сергеем Соседовым. Звезда устала от постоянных оскорблений.

Сейчас журналист и поющая ведущая вместе работают. Так получилось, что их обоих позвали стать членами жюри в программе "Х-фактор", а потому пришлось налаживать общение. Известно, что Соседов – человек крайне эмоциональный и достаточно резкий. Свое мнение он готов высказывать при любых обстоятельствах, если считает это необходимым.

Ольга Бузова уже жаловалась на то, что негативные высказывания со стороны коллеги по шоу связаны не с работой ее подопечных, а с ней самой. Однако ранее в последнем интервью Сергей Соседов указал, что вовсе не стремится оскорбить исполнителей, а выполняет свою работу. Якобы если он не будет пародировать и высмеивать – артисты не поймут, что он имеет в виду, а так он просто якобы указывает на недочеты.

На этот раз заговорила поющая ведущая. Она отметила, что раньше думала об оскорблениях Соседова как об игре на публику, но недавно поняла: все не совсем так. Она указала, что он произносит все слова от души, а потому не исключает того, что здесь может играть роль творческая ревность. По словам артистки, он может просто завидовать ее умению работать.

Ольга Бузова вспомнила, что Сергей Соседов оскорблял ее даже на закрытом вечере, когда никто не снимал журналиста. По словам знаменитости, критик называл ее "глупой", а также употреблял и иные слова. Вступать в дискуссию она не стала, а просто пожелала коллеге по шоу всего самого доброго. "Мне вас очень жаль", – закончила она.