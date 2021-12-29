Миллиарды и шикарные квартиры: Кравец озвучила баснословные доходы Крутого

Алена Кравец привыкла жить широко. У нее есть квартиры и дома на Рублевке, в Москве, в Греции. В новом году, вероятно, она станет обладательницей и элитных квадратных метров в Нью-Йорке.

Несколько лет назад композитор Игорь Крутой купил одну из самых дорогих квартир в Нью-Йорке. Апартаменты в знаменитом комплексе Plaza Hotel Residences рядом с Центральным парком на Манхэттене обошлись ему, как писала пресса, в 48 миллионов долларов.

За эти деньги музыкант получил 560 кв. м. на 12-м этаже комплекса, принадлежащего израильскому бизнесмену Ицхаку Тшуве. Мраморные полы, хрустальные люстры, светлая мебель, золотисто-коричневые контрастные оттенки в элементах интерьера – здесь все с большим вкусом!

Всего в здании расположено 180 апартаментов и 282 гостиничных номера. Именно там сейчас присматривает недвижимость и светская львица Алена Кравец.

"Я, конечно, не Игорь Крутой, у меня нет такого таланта и я не зарабатываю таких баснословных денег, – рассказала Алена. – Поэтому смотрю себе квартиру в той же "Плазе", но этажом ниже и куда скромнее. Риэлтор нам озвучил пока цену в 20 миллионов долларов (примерно 1,5 миллиарда рублей – Прим. ред.). Это за 190 "квадратов", включая два санузла, три спальни и гардеробную".

Впрочем, если все срастется, то эта квартира станет новогодним подарком любящего мужа Алене. "Он давно мне обещал, – рассказала она. – Сейчас только одна сложность – в Америку нельзя поехать без одобренной в Штатах вакцины, даже если есть виза, а муж привит нашим "Спутником". Без личного же присутствия сделку не оформить, да и увидеть жилье хочется не только на фото и видео. Рассматриваю эту покупку как инвестицию в старость. Ведь недвижимость в цене будет только расти. Уже представляю, как буду по утрам делать пробежку в Центральном парке с Ольгой и Игорем Крутыми! Так круто!"