Сердобольная Кравец берет на содержание объявившегося через 21 год сына-нищеброда

Михаил оказался полной противоположностью богатой, знаменитой и красивой звездной матери. Он едва сводит концы с концами, существуя на маленькую зарплату продавца в магазине спиртного, а в прошлом и вовсе грешил воровством. Дома у парня нет электричества, растут долги за ЖКХ. Туалет у него сломан, поэтому жидкие экскременты сливаются в ванну. Кравец была в шоке, увидев этот ад.
"Для начала Михаилу надо доказать, что он, действительно, мой сын, а не самозванец, – заявила Кравец "Дни.ру". – Я даже готова оплатить дорогостоящий ДНК-тест".
Но, в любом случае, сердобольная звезда решила помогать обиженному судьбой парню. "Люди не могут, не должны жить в таких чудовищных условиях, – уверена Алена. – Христианский долг обязывает меня поучаствовать в судьбе этого несчастного человека. Тем более, накануне большого праздника – Рождества Христова".
Это время чудес, время исполнения желаний. "Поэтому я хочу взять на себя роль Деда Мороза и помочь Михаилу обрести нормальные жилищные условия и найти достойную работу, – говорит Алена. – Возможно, предложу ему стать моим помощником, концертным директором. А это – пара сотен тысяч в месяц, всяко больше чем в виноводочном!"