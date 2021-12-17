"Минимум табу и максимум секса": Кравец о безумной оргии с участием развратных звезд

"Я решила провести эротическую вечеринку в стиле фильма Стенли Кубрика 1999 года "С широко закрытыми глазами", – рассказала звезда. – Самые красивые жители Рублевки, минимум табу и максимум секса".
Свою рублевскую резиденцию Аленушка собирается превратить в огромный сексодром. "Комнаты в доме будут поделены на тематические зоны, – рассказал Кравец. – Для любителей bdsm, фистинга, золотого дождя. Дресс-код строгий – открытый низ или верх. Смазка, средства контрацепции и антисептики будут повсюду. Наручники и плетки – по запросу. Хотя социальную дистанцию будет соблюдать трудно, но вечеринку планирую в формате covid-free"
Среди тех, кого Алена решила пригласить на горячую вечеринку есть и звезды. Но их имена она специально не открывает. "Все гости будут в полностью закрывающих лицо масках и нельзя будет точно знать, с кем ты в данный момент получаешь удовольствие, твоя фантазия может рисовать хоть Волочкову, хоть Борисову, хоть Семенович. Ко мне придут несколько очень известных по сцене и экрану артистов, есть даже народные, но их имена должны остаться в тайне".
Попасть на эту вечеринку смогут все желающие – билеты от 200 тысяч скоро поступят в продажу. А ящики "Вдовы Клико", чтобы люди могли расслабиться и разжечь желание, уже закуплены.
Со стороны все происходящее может показаться аморальным и похабным. Но цели у мероприятия благие. "Все сборы от этой вечеринки я решила направить для лечения тяжелобольных раком или лейкемией детей, – пообещала Кравец. – У меня есть на примете пара благотворительных фондов, которые помогут оказать мне адресную помощь".