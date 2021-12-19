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Шоу-бизнес
"Выше нос": пышка из "Дома 2" переживает ограбление

"Выше нос": пышка из "Дома 2" переживает ограбление

Экс-участница "Дома 2" рассказала, как лишилась дорогой косметики и украшений.
прочитано 163 раза

Участница скандально известной телестройки Саша Черно переквалифицировалась в блогера и теперь активно развивает свою страницу в "Инстаграм". Она с удовольствием делится своим жизненным опытом с подписчиками, ведь он у нее по-настоящему большой. Так, звезда "Дома 2" нашла на проекте любовь, вышла замуж и даже родила сына.

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Недавно в жизни Саши произошло происшествие. Девушка отправилась с семьей к бабушке, которая проживает в Подмосковье. Однако по приезде домой Черно обнаружила, что потеряла косметичку. Все бы ничего, только вот там лежала косметика люксовых брендов и бриллиантовые серьги.

Однако Саша включила философа и мудро отнеслась к утрате. Так, она рассказала подписчикам, что сначала расстроилась, но потом воспряла духом. Черно решила, что нельзя отчаиваться, нужно выйти из ситуации с гордо поднятой головой. Одно только не поняла Саша, зачем похитители взяли чужое?

Если потеря украшений блогершу не сильно задела, то проблемы с "Инстаграм" серьезно ее печалят. Так, Черно расстроена, что ее страницу уже несколько раз удаляли. Как говорит Саша, жалуются недоброжелатели не только на нее, но и на других участников "Дома 2".

Напомним, что звезда телестройки в последнее время хвастается аудитории своими успехами. Она сделала операцию по сужению желудка и уже скинула двадцать семь килограммов. Недавно она сообщила, что сумела влезть в самые маленькие джинсы. Однако не все подписчики рады за Черно. По мнению многих, ее заслуги в этих достижениях нет, ведь похудеть она смогла только после врачебного вмешательства.

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Саша Черно. Фото: instagram.com/s.chernolife/
19 декабря 2021, 13:27 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"

комментарии

Ответить:

Гость924789
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кусок жира <цензура>
Гость928004
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Дни ру,лучше уж одно и тоже по двадцать пять раз,чем про свиноматок из соседнего двора.Это что ???-стоит какокого то текста вобще?
1

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