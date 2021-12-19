"Выше нос": пышка из "Дома 2" переживает ограбление

Экс-участница "Дома 2" рассказала, как лишилась дорогой косметики и украшений.

Участница скандально известной телестройки Саша Черно переквалифицировалась в блогера и теперь активно развивает свою страницу в "Инстаграм". Она с удовольствием делится своим жизненным опытом с подписчиками, ведь он у нее по-настоящему большой. Так, звезда "Дома 2" нашла на проекте любовь, вышла замуж и даже родила сына.

Недавно в жизни Саши произошло происшествие. Девушка отправилась с семьей к бабушке, которая проживает в Подмосковье. Однако по приезде домой Черно обнаружила, что потеряла косметичку. Все бы ничего, только вот там лежала косметика люксовых брендов и бриллиантовые серьги.

Однако Саша включила философа и мудро отнеслась к утрате. Так, она рассказала подписчикам, что сначала расстроилась, но потом воспряла духом. Черно решила, что нельзя отчаиваться, нужно выйти из ситуации с гордо поднятой головой. Одно только не поняла Саша, зачем похитители взяли чужое?

Если потеря украшений блогершу не сильно задела, то проблемы с "Инстаграм" серьезно ее печалят. Так, Черно расстроена, что ее страницу уже несколько раз удаляли. Как говорит Саша, жалуются недоброжелатели не только на нее, но и на других участников "Дома 2".

Напомним, что звезда телестройки в последнее время хвастается аудитории своими успехами. Она сделала операцию по сужению желудка и уже скинула двадцать семь килограммов. Недавно она сообщила, что сумела влезть в самые маленькие джинсы. Однако не все подписчики рады за Черно. По мнению многих, ее заслуги в этих достижениях нет, ведь похудеть она смогла только после врачебного вмешательства.