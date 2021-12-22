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Шоу-бизнес
Похабные снимки, свадьба с чернокожим и проколотые соски напоказ: в кого превратилась дочь Урганта

Похабные снимки, свадьба с чернокожим и проколотые соски напоказ: в кого превратилась дочь Урганта

21-летняя Эрика регулярно удивляет общественность. Неудивительно, что о девушке не перестают говорить уже несколько лет
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В свои 43 года Иван Ургант – не только известный телеведущий, но и примерный отец. Помимо родных наследников, 13-летней Нины и 6-летней Валерии, у знаменитости есть падчерица и пасынок, которых его супруга Татьяна Геворкян родила в первом браке. Если 24-летнего Нино, который живет с родным отцом уже много лет, Иван видит редко, то 21-летняя Эрика буквально выросла на руках у шоумена. К тому же, из всех членов семьи именно она чаще всего привлекает внимание общественности.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе познакомились еще школьниками, однако после выпускного их пути надолго разошлись. Телеведущий женился на Карине Авдеввой, а Наталья вышла замуж за бизнесмена Теймураза Куталиа и родила двоих наследников. Бывшие одноклиссники встретились снова только спустя много лет, когда оба уже были в разводе, и больше не расставались.

Ургант стал прекрасным отцом не только для своих детей, но и для падчерицы – дочери супруги от первого брака. Иван, растивший Эрику с пяти лет, называет себя многодетным отцом и считает девушку родной. Сейчас наследнице телеведущего 21 год. Эрика выросла, начала проявлять себя и уже не раз привлекла к себе внимание общественности.

Сейчас падчерица шоумена ведет самостоятельный образ жизни. Несмотря на то, что девушка живет и учится в США, за ней пристально следит русскоязычная публика. Об Эрике активно заговорили, когда она обнародовала свои отношения с афроамериканцем Мусой и начала делиться совместными провокационными снимками.

Сперва необычная пара вызвала шквал непонимания и вопросом. Однако со временем даже самые заядлые скептики приняли выбор дочери Урганта, а кому-то красивая пара даже успела полюбиться. Несмотря на то, что возлюбленные были вместе полтора года и даже планировали свадьбу, этой весной их отношениям пришел конец. Эрика резко сменила имидж, перекрасив волосы в малиновый цвет, набила несколько татуировок и стала публиковать откровенный контент в "Инстаграм" с новой силой.

Сейчас инстаграм-аккаунт падчерицы телеведущего регулярно появляются смелые снимки, которые многие считают похабными. Кикнадзе и раньше не отличалась скромностью, однако после расставания с бойфрендом она, судя по всему, решила заявить о своей сексуальности еще громче. Девушка то и дело светит в своем профиле оголенными ягодицами и другими частями тела в открытых нарядах. К тому же, в "Инстаграм" Эрики полно откровенных снимков с прелестями других людей. Например, накануне девушка залила в "Сторис" кусочек видеоклипа танцующего музыканта с голым торсом и большими пирсингами в сосках.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 13:31 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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Ургант показал дочке свою новую даму сердца

комментарии

Ответить:

Гость918080
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А Ургант все шутит на Первом….. А падчерицу , позор семьи, приструнить не может…. Просто развязное позорище, живущая на деньги отчима, зачем смотреть на неё- никто и звать никак, просто фамилию полощет и все
Гость927302
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так она звалась Татьяной? Или всё-таки Натальей???
Гость918180
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У него супруга не Татьяна Геворкян!!!
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