Показавшая ягодицы дочь Урганта возбудила народ: Неплохие булки

Недавно падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе рассталась со своим возлюбленным, афроамериканцем Мозесом, после чего ее контент в "Инстаграм" изменился. Девушка и раньше не отличалась скромностью, однако сейчас она намного чаще публикует откровенные фотографии, демонстрирует свою сексуальность.
Например, накануне девушка поделилась снимком, на котором она запечатлена со спины в полупрозрачном черном платье. На фото можно разглядеть белые трусики и оголенные ягодицы. Хоть на фото и не видно лица Кикнадзе, понять, что это она, можно по татуировкам.
Интернет-пользователи остались в восторге от новой фотографии падчерицы Урганта. "Богиня", "Сексуально", "Неплохие булки", "Огонь", "У этой задницы есть индивидуальность", – прокомментировали снимок подписчики Кикнадзе.
Напомним, Эрика Кикнадзе – дочь жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака. Телеведущий считает девушку дочерью, хоть и нет кровного родства. Также у знаменитости есть родные дочки – 13-летняя Нина и пятилетняя Валерия.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Иван Ургант посмеялся над сборной России по футболу после ее очередного поражения. Телеведущий пошутил в эфире своего вечернего шоу на Первом канале.
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