Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
партнеры
Среда
25 августа
Лента новостей
10:09
"Мамины походы в ЗАГС всегда успеешь осуществить": Лолита предупредила окруженную дебилами дочь
10:07
Показавшая ягодицы дочь Урганта возбудила народ: Неплохие булки
10:06
Вид осунувшегося Расторгуева встревожил россиян
09:13
Участники проекта ИТЭР рассказали о сооружении термоядерного экспериментального реактора
08:54
Облитый зеленкой Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению
08:48
Финансист Жорнист заявил об опасности для сбережений россиян: Попросту обесцениваются
08:47
Врач предупредил певицу МакSим об инвалидности
06:23
К чему снится младенец
04:34
День мучеников Фотия и Аникиты: что нельзя делать 25 августа
02:28
"Годы берут свое": Галкину и Пугачевой поставили неутешительный диагноз
00:18
Красивая история любви Елены и Владимира Зеленских
23:09
"Нам не надо поддерживать отношения!": 72-летний Леонтьев о живущей за океаном жене
22:05
"Махнула 200 грамм и начались галлюцинации": довольную Волочкову вывели на чистую воду
21:42
Лидер НАУ Латушко обвинил банки в поддержке репрессий Лукашенко
21:30
"Знаю таких альфонсов": Успенская взялась за личную жизнь блудной дочери
20:49
"Может вывалиться": Алибасов в юбке явил миру своего лысого малыша
20:45
На Украине оправдались за провал "Крымской платформы": Путин надавил
20:33
Из жизни ушел барабанщик легендарной группы The Rolling Stones Чарли Уоттс
20:17
Измученная родами Арзамасова раскрыла имя сына от Авербуха: Знакомьтесь поближе
20:08
В Подмосковье семья байкеров насмерть разбилась после столкновения с фурой
19:41
Народ в ужасе от грязного предательства Пересильд: Все дешевки так делают
19:39
Шарики и черная пижамка: как выглядит Заворотнюк в постели
19:04
Появился новый паренек: Лазарев порвал связь со своим нежным дружком Малиновским
18:54
В Екатеринбурге мать-одиночку с ребенком-инвалидом лишили света за долг по коммуналке
18:46
Справимся сами: дети отказались брать в долг у Валерии
18:24
"Регина беременна!": Топалова перекосило от радостной новости
18:20
Наделавшую огромных долгов хвастунишку Макееву вытянули родители-пенсионеры
18:13
Обнародован трейлер нового сезона сериала "Утреннее шоу" с Энистон и Уизерспун
18:11
Подпольный водочный цех ликвидировали во Владимирской области
17:53
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева
17:48
"Что в этом такого?": Борисова встала грудью на защиту избившей сына Пьехи скандалистки
17:26
В Киржаче сгорел цех по производству фанеры
17:17
Арнтгольц воссоединилась с повзрослевшей дочерью после долгой разлуки
17:05
Цепкало поблагодарил Лукашенко за помощь оппозиции
16:57
Был каминг-аут: в Сети всплыла информация о венчании Киркорова с известным блогером
16:48
БДСМ-забавы Деревянко и Дапкунайте в актерском вагончике попали на фото
16:27
Надменная Долина публично отчитала неопытного Билана
16:04
Чем сейчас занимается сыгравшая Зорайде в "Клоне" актриса Жандира Мартини
15:57
Эксперты рассказали о неутешительных результатах встречи Зеленского и Меркель
15:45
Располневший после ковида Пригожин: Если бы не Валерия, весил бы 200 килограммов!
15:38
Ситуация с ценами на продукты остается под контролем правительства
15:19
Еще один выпускник "Фабрики звезд" ударился в религию
14:52
"Я остался один, без денег": Олег Майами оказался в ужасном положении
14:23
Оплеванная Рудковская растянула ноги до неприличия
14:19
Муцениеце готова закрыть глаза на измены нового мужа: Качественный левак укрепляет брак
14:15
Вскрылись данные о возлюбленной похудевшего Слепакова
14:12
"Мужик рядом с другим мужиком раком стоит": народ разнес Цискаридзе за попавшее в Сеть фото
13:47
"Там очень сексуально!": Киркоров о спальнях и ванных своей новой дорогой виллы в Греции
13:38
Названы самые бедные регионы России
13:36
Названы самые богатые российские блогеры
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Известный стилист рассказал о конфликте с нетрезвой Пугачевой
"Меня выгнали": Догилева рассказала о подлом поведении Меньшикова
Ушла к миллиардеру: Пересильд бросила Учителя накануне юбилея
"Я два раза вызывала полицию": на устроившую дома "притон" Волочкову ищут управу
Был каминг-аут: в Сети всплыла информация о венчании Киркорова с известным блогером
Жадно припал: всплыло жаркое видео вожделенно вылизывающего подругу Киркорова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Показавшая ягодицы дочь Урганта возбудила народ: Неплохие булки

Показавшая ягодицы дочь Урганта возбудила народ: Неплохие булки

В Сети обсуждают откровенное фото 21-летней Эрики Кикнадзе.
прочитано 166 раз

Недавно падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе рассталась со своим возлюбленным, афроамериканцем Мозесом, после чего ее контент в "Инстаграм" изменился. Девушка и раньше не отличалась скромностью, однако сейчас она намного чаще публикует откровенные фотографии, демонстрирует свою сексуальность.

ПО ТЕМЕ

"Папе неинтересны мои булки": оголившаяся дочь Урганта вызвала оторопь

"Это гены": Ургант показал грустную и синеволосую 13-летнюю дочь

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Например, накануне девушка поделилась снимком, на котором она запечатлена со спины в полупрозрачном черном платье. На фото можно разглядеть белые трусики и оголенные ягодицы. Хоть на фото и не видно лица Кикнадзе, понять, что это она, можно по татуировкам.

Интернет-пользователи остались в восторге от новой фотографии падчерицы Урганта. "Богиня", "Сексуально", "Неплохие булки", "Огонь", "У этой задницы есть индивидуальность", – прокомментировали снимок подписчики Кикнадзе.

Напомним, Эрика Кикнадзе – дочь жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака. Телеведущий считает девушку дочерью, хоть и нет кровного родства. Также у знаменитости есть родные дочки – 13-летняя Нина и пятилетняя Валерия.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Иван Ургант посмеялся над сборной России по футболу после ее очередного поражения. Телеведущий пошутил в эфире своего вечернего шоу на Первом канале.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2021, 10:07 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Жесть какая": изуродованный Петросян вызвал оторопь

Артист предстал в странном виде
Шоу-бизнес

"Там очень сексуально!": Киркоров о спальнях и ванных своей новой дорогой виллы в Греции

Певец рассказал, как заработал
Шоу-бизнес

Еще один выпускник "Фабрики звезд" ударился в религию

Артист рассказал о песне
Шоу-бизнес

Не стало звезды "Дома-2" Алены Рапунцель

Новость удивила поклонников телестройки

Гороскоп

В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года

Здоровье

Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
Меньше 19 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
Около 19,5 тысячи человек заболели ковидом в России за сутки
Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

В Екатеринбурге мать-одиночку с ребенком-инвалидом лишили света за долг по коммуналке
Подпольный водочный цех ликвидировали во Владимирской области
В Киржаче сгорел цех по производству фанеры
Названы самые бедные регионы России
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+