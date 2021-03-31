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"Прошли через горе": сын покойного Круга довел мать до слез

"Прошли через горе": сын покойного Круга довел мать до слез

На днях вдова Михаила Круга Ирина отметила юбилей – ей исполнилось 45 лет. В честь круглой даты сын сочинил для нее стихотворение.
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19-летний Александр прочитал с телефона стих, который безумно растрогал мать. Вдова знаменитого шансонье явно не ожидала такого подарка.

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В своем произведении молодой человек заверил, что сыновья никогда не подведут Ирину Круг. Мальчишки обязательно подарят ей то, что она видит во сне. Александр не забыл упомянуть и красоту своей матери. Сын шансонье заявил, что артистка с каждом годом расцветает и выглядит на 20 лет.

Молодой человек затронул и болезненную для семьи тему – гибель отца. "Мы все прошли через горе: // Множество, множество раз", – заявил Александр. В личном блоге Ирина Круг поблагодарила сына за подарок и отметила, что ему стоит продолжать писать, ведь у него хорошо получается.

Поклонников артистки восхитил стих сына Михаила Круга. "Папа был был горд (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сильные гены. Браво!", "Какой замечательный сын, у Ирочки. Такие они все милые, замечательные", "Молодец Александр очень красивый стих", "Молодец Саша отличный стих про маму", – написали в комментариях.

Напомним, несколько месяцев назад Ирина Круг стала гостьей шоу "Судьба человека". В эфире программы также появился сын покойного шансонье и близкий друг Леонид Телешев. Он вручил парню часы, которые ранее принадлежали его отцу. Александр не смог сдержать слез.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 18:34 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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