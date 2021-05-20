"Нервные срывы, слезы и тремор": стало известно о тяжелом состоянии сына Круга

1 июля 2002 года популярный певец был убит. Его наследнику тогда было всего несколько недель.

О страшной трагедии, произошедшей в семье, Александру впервые рассказали в три года. Сестра Михаила Круга понимала, что большое количество фотографий в доме наводит мальчика на странные мысли. Он постоянно интересовался, где же его папа. Тетя решилась рассказать ему всю правду.

Однако тогда маленький Саша не до конца понял ситуацию. Первое серьезное осознание пришло к нему в 12 лет. Тогда у него впервые случился и нервный срыв. Молодой человек рыдал и спрашивал, где его отец. Вдова популярного исполнителя делает все для того, чтобы помочь сыну. Она обращалась за помощью к психологам, а также отправляла мальчика в оздоровительный лагерь.

Сын Михаила Круга признался, что и сейчас у него нередко случаются "нервные срывы, слезы и тремор". Иногда он лежит ночью и начинает думать о покойном отце. Мысли о чудовищной несправедливости и трагической кончине не дают ему покоя. Молодой человек признается, что ему невероятно хочется позвонить отцу и хотя бы поздороваться с ним.

Сейчас Александр уже студент. Он поступил в театральное училище имени Щукина и делает свои первые успехи. Одногруппники тяжело принимают его, так как считают "блатным". За спиной они часто обсуждают его знаменитого отца.

