Раскрепощенная Андреева шокировала откровенным снимком

Екатерина Андреева не стала ждать 31 декабря и отправилась в баню.

На своей странице в "Инстаграме" всенародно любимая ведущая поделилась довольно откровенным снимком, сделанным сразу же после водных процедур. На фото раскрепощенная Екатерина Андреева сидит в бане, завернувшись в одну простыню и выставив вперед длинные обнаженные ноги. Волосы телеведущей при этом покрыты полотенцем. На распаренном лице 60-летней звезды нет ни грамма макияжа – сама естественность!

Подписчики телеведущей оказались немного шокированы увиденным. Дело в том, что в 60 лет мало кто из знаменитостей решится показать себя в таком откровенном виде: без макияжа и прочих прикрас. Андреева же не только решилась, но и в очередной раз поразила всех своей молодостью и красотой.

Шокированные фолловеры написали:

"Катерина, как вы красивы!", "Наша истинная русская красавица", "Шамаханская царица, так вот она какая!", "Богиня", "Какая чистенькая и румяная!!!"

Сама Екатерина Андреева призналась в посте, что очень любит русскую баню и ходит в нее круглый год. Именно поэтому женщина всегда румяна и не знает проблем: ни физиологических, ни энергетических, ни ментальных. Телеведущая считает, что приучать себя к бане надо с самого детства.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что вспотевшая Екатерина Андреева показала туго стянутую грудь.