"Очень неожиданный и очень сильный": изголодавшаяся по сексу Успенская расцвела рядом с Агутиным

Совсем скоро на всех телеэкранах страны покажут главные новогодние шоу, в которых телезрители увидят своих любимых артистов, помолодевших, подтянутых и изменившихся за этот год.
Леонид Агутин и Любовь Успенская на съемках новогоднего шоу выступили вместе, а после мероприятия дали интервью. Фанаты были в восторге от дуэта. Кадр со съемок Леонид Агутин разместил в своем "Инстаграм".
"Очень неожиданный и очень сильный дуэт с Успенской!Браво", – написали фанаты.Правда, на съемках не обошлось без казуса. По словам Леонида Агутина, он на фото скривился из-за того, что не понимает вопроса, который ему задает неказистый журналист. Любовь Успенская же в этот момент напротив старалась сделать красивое выражение лица и просто расцвела.
Напомним, в последнее время у красавицы Успенской в личной жизни тишь да гладь. После развода с мужем она напрочь забыла, что такое секс. Ранее она сама признавалась в этом поклонникам.
Что же касается Леонида Агутина, то в его жизни все прекрасно. У него не только гармония в личной жизни, но и в карьере. На премии "Виктория" артист получил сразу три премии "Лучший певец", "Лучшая песня" и "Лучший композитор" за хит "Включите свет".