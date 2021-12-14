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Шоу-бизнес
"Имею право!": связавшаяся с девочкой 67-летняя Успенская шокировала голой откровенной съемкой

"Имею право!": связавшаяся с девочкой 67-летняя Успенская шокировала голой откровенной съемкой

На съемках "Главного новогоднего концерта" Любовь Успенская выступала в дуэте с Дианой Гурцкая. А за кулисами ее ждала девочка по имени Николь, которую певица давно взяла на поруки и делает звездой, водя по всем выступлениям и красным дорожкам.
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"Представляете, Дианочка всего за одну ночь выучила слова песни, и когда утром пришла на репетицию, мы обалдели от того, какая у нее интонация, какой голос", – хвалит партнершу Люба.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Девочка Николь все время при этом крепко держала певицу за руку. "Моя любимая забава – приехать домой и поваляться с Николей в снегу, которого много выпало", – улыбается Успенская. Они прекрасно смотрятся вместе!

Люба Успенская и Диана Гурцкая. Фото: Дни.ру

Многим интересно, что связывает артистку с девочкой. Как говорят, у ребенка богатые родители, которые оплачивают каждое появление Николь в компании с Успенской. Приучают ее таким образом к камерам, вспышкам и вниманию. "Я сделаю из нее звезду, – обещает артистка. – Уже сейчас договорилась о съемках Николь в художественном фильме, думаю и про конкурс красоты". Вероятно, малышка будет преемницей звезды, раз с дочерью не очень повезло.

Фото: Дни.ру

Рассказала певица и про то, как отметит Новый год. "Моя команда – шестнадцать человек – это моя семья, – заверила исполнительница. – 31 декабря мы поработаем, а потом все вместе и повеселимся".

Фото: Дни.ру

А что ждет звезда для себя в наступающем 2022 году? "Я скоро начну снимать клип, где буду полностью голая, – шокировала она. – А что, имею право! Мне нечего скрывать или стыдиться!"

Поклонники замерли в трепетном ожидании! Всем очень хочется увидеть знаменитые губы Любы. Как говорится, я люблю твои губы алые – большие и малые.

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Фото: Дни.ру
Автор: 14 декабря 2021, 10:07 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису

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