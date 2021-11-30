"Глазки отекли": Беременная Нюша распухла до безобразия

Исполнительница хита "Путеводная звезда" показывает большой живот будто бы целую вечность. Поклонники уже устали ждать, когда певица Нюша родит ребенка. Народ с нетерпением надеялся, что малыш появится на свет осенью, но все пошло не по плану.
При этом знаменитость выглядит не лучшим образом. Судя по последним снимкам в "Инстаграм", женщина распухла до безобразия. Прежде певица Нюша позировала на съемках свежей и подтянутой, а теперь превратилась в одутловатую особу. Даже фильтры для фото не смогли скрыть этот досадный факт.
Звезда снялась в постели вместе с дочерью по имени Симба. Девочка развивала мимику, пока ее беременная мать сверкала пухлыми загоревшими щеками. Певица Нюша сейчас отдыхает в Дубае, рожать звезда в России не намерена.
"О, глазки отекли", "Какие сильные отеки!", "Лицо отечное!", "Такая булочка", — выразились об артистке пользователи Сети.
Россияне проанализировали изменившуюся внешность поп-дивы и пришли к выводу, что схватки начнутся со дня на день. Певица Нюша так и не сообщила фанатам, на какую дату врачи прогнозируют роды.
Как писали "Дни.ру", вокалистка носит под сердцем сына. Имя для ребенка певица Нюша обещала придумать оригинальное имя, как и у дочери Симбы.