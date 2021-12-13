Скандал на конкурсе красоты: новая Мисс Вселенная показала киску

Девушке пришлось непросто во время борьбы за титул "Мисс Вселенная". И даже радость от победы не помогли Харнааз забыть те унижения, с которыми она столкнулась.
Виновником случившегося оказался комик и ведущий конкурса Стив Харви. Во время одного из испытаний он попросил Харнааз изобразить животного. Девушка смутилась, ведь программа не предусматривала таких вопросов. Чуть успокоившись, она сказала, что любит кошек и попробует изобразить "киску". Затем, стоя перед всем залом, она мяукнула.
Больше всего обидел победительницу тот факт, что с подобной просьбой Харви обратился только к ней. Другим же участницам он задавал вполне дежурные вопросы. Так, девушки рассказывали, чем они гордятся. Конкурсантка из Панамы работает в ООН, а участница из Британии борется с домашним насилием. На фоне этих рассказов мяуканье Сандху казалось особно унизительным. Складывалось впечатление, будто это ее единственная способность.
Кстати, Харнааз на самом деле могла рассказать о себе больше. Так, она борется за права женщин, помогает соотечественницам изучать медицину. Также она снимается в фильмах, увлекается спортом и шахматами.
Поклонников Харнааз возмутило поведение ведущего. В комментариях они требовали, чтобы Харви объяснил свой поступок.