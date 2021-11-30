Кому выпала честь представлять Россию на конкурсе "Мисс Вселенная-2021"

В связи с пандемией участницам конкурса предстоит несколько раз сдавать анализы на ковид и носить маски. В этот раз девушкам придется отказаться от традиционного обмена подарками. При этом мероприятие состоится в очном формате.
В этом году в город Эйлат отправится Ралина Арабова из Казани. Девушка уже имеет в своем профессиональном багаже титулы "Мисс Татарстан — 2019" и "2-я Вице-мисс Россия — 2019". Помимо красоты у нее есть много и других достижений. Шатенка играет на флейте и профессионально занимается плаванием.
Сейчас девушка живет и учится в Москве – на юрфаке Финансового Университета при Правительстве России. Радостной новостью Ралина поделилась с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте. Арамова отметила, что для нее и ее семьи это поистине значимое событие. Поклонники поддержали юную красавицу в комментариях.
Девушка отметила, что будет благодарна поддержке каждого. Участницы "Мисс Вселенная-2021" будут демонстрировать хореографию, давать интервью, участвовать в фотосъемках и конкурсе национального костюма.