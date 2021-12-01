"Сколько можно": Публично раздевшаяся Чехова пришла в гнев из-за бывшего мужа

Ведущая активно общается со своими поклонниками в соцсетях, нередко выкладывая на их суд свои стихи. Обычно реакция на работы в ее блоге положительная, за что Анфиса благодарит фанатов. На этот раз ситуация сложилась несколько иначе.
Новый стих вызвал восторженные отзывы, а еще больший фурор произвело фото, на котором Чехова запечатлена полностью голой. "После такого фото уже не до стиха", "Как красиво и реально", "Сама нежность", "Как красиво", – восхитились подписчики.
Выложив на всеобщее обозрение интимный снимок и не менее личное стихотворение, звезда ждала понимания. Однако некоторые пользователи поняли посыл ее стихотворения превратно. Комментаторы уверены, что строки посвящены бывшему мужу Анфисы. "Как будто бы для бывшего мужа", "И мне так показалось", "Такая боль и одиночество", – отметили фанаты.
Такое предположение привело ведущую в гнев, она стала утверждать, что авторы комментариев заблуждаются. "Да сколько же можно😡", – негодует артистка. "Не обращайте внимание", "Это творчество, язык души, и не обязательно они рождаются по причине и ради кого-то", – вступились несогласные поклонники.
Ранее Анфиса Чехова проходила проверку на детекторе лжи, чтобы доказать своей аудитории, что она всегда максимально честна. Ведущая призналась, что некоторые результаты были шоком даже для нее самой.