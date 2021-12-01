Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

После слухов об измене жена Маликова превратилась в "живую мумию": Глаза не открываются
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
партнеры
Среда
1 декабря
Лента новостей
15:37
Балерина и противница мини-юбок: что известно о личной жизни звезды сериала "Мосгаз" Смолякова
15:27
Экономисты предупредили россиян о росте цен на продукты перед Новым годом
15:13
Специалист вынес приговор изуродованному сыну Яковлевой
14:57
Уход был предрешен: мистика в смерти Градского
14:46
Харламов сообщил о публичном позоре Маслякова: Ничего не понимает!
14:41
Россиянам предрекли резкое подорожание недвижимости
14:40
Полуголый Крутой набросился на Киркорова
14:39
"Сколько можно": Публично раздевшаяся Чехова пришла в гнев из-за бывшего мужа
14:38
"Папа, не надо!": Дочь Киркорова взмолилась из-за грубого обращения
14:32
5 сериалов для поклонников семейной саги "Стенограмма судьбы"
14:18
В "Моссовете" рассказали о матери с помутившейся от болезненной любви к сыну психикой
14:09
Звездный визажист устроила истерику из-за набранных после операции килограммов
14:05
Супруга возлюбленного врезала Распутиной после скандала с детьми: Она вас сама грохнет!
14:04
Поставлена точка в скандале с лишением Глюкозы родительских прав
14:04
"Пусть в одно место засунет": изможденной Бузовой прилетело
14:03
Стали известны округа Подмосковья с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу
13:58
Какой ужас: черный от горя Кадыров едва держался на ногах у гроба Градского
13:53
В России изменится порядок оформления больничных листов
13:50
"Поставили диагноз": Дочь Толкалиной измучила страшная патология
13:46
Большинство россиян выступили против отказа от наличных денег в стране
13:38
Королева роскоши и гламура: красивая молодая вдова потрясла народ у гроба Градского
13:29
"Не смогла по-настоящему оценить это": вскрылись истинные причины расставания Кузьмина с женой
13:24
Первый умер от передозировки, второй сбежал в Грузию: что стало с бывшими мужьями Ларисы Гузеевой
13:13
"Лицемерие и неуважение": Кравец возмущена безобразием на похоронах Градского
13:10
"Понравилось имениннику": Газманов оголился и побрил ноги ради Хазанова
13:10
"Ошарашил": Муж облапал голую Макееву в ванной
12:49
Схватившаяся за живот Малахова сообщила о беременности: Муж счастлив!
12:46
"Я подумал, что это не к добру": Агутин о странном предчувствии смерти Градского
12:42
Непогода погубила главное дерево России
12:38
"Нахожусь в серьезных отношениях": известный актер высказался о романе с Порошиной
12:28
"Может возбудить": Что стоит за слухами о разводе Петросяна и Брухуновой
12:22
Оголенная грудь и мини-шорты: Загитова покрасовалась на камеру
12:06
Миллиард на куски: Стала известна судьба наследства Градского
12:05
"Мое место рядом с тобой": Высоцкая опубликовала признание в любви к женщине в стихах
11:42
"Без обид только": Харламов поднял на смех осрамившегося Билана
11:42
"Русская рулетка": известная актриса заявила об игре Шукшиной со смертью
11:41
Почти 33 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
11:37
74-летнего Элтона Джона подвергли смертельной опасности: Покину вас навсегда
11:23
Сердце разрывается: первые кадры с частных похорон Градского
11:22
"Может, что-то личное": почему Седокова страдала в "ВИА Гре"
11:20
Поселила любовника в квартире покойного мужа и пролетела с наследством: как живет вдова Марьянова
11:09
Гороскоп на декабрь 2021 года
11:07
"Буду искать жениха": Винокур вышел в свет в розовом платье с фатой
11:06
Ресторан новой перуанской кухни с русскими мотивами открылся в Москве
10:56
Море слез: к гробу Градского выстроились сотни россиян
10:56
На Повереннову напали из-за сбежавшей из России дочери
10:31
Возбужденный Нагиев публично проехался по интимным предпочтениям Баскова: Всю жизнь в наклоне!
10:03
Сделано важное заявление о последних днях Градского: Был шанс на жизнь
09:37
Убитый горем Лещенко отказался занять почетное место Градского: Я бы никогда!
09:10
Похороны Градского: безутешные россияне прощаются с музыкантом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
Когда Макеева получит первые алименты на сына своего нового мужа
"Я люблю сосать и ****ться в попу!": сменяющий по пять партнеров за ночь Рома Желудь откровенно о гей-сексе
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
Скончался супруг Наталии Белохвостиковой режиссер Владимир Наумов
"Порву любого": Скандалистка Долина выставила напоказ беременную дочь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Сколько можно": Публично раздевшаяся Чехова пришла в гнев из-за бывшего мужа

"Сколько можно": Публично раздевшаяся Чехова пришла в гнев из-за бывшего мужа

Анфиса Чехова поделилась новым стихотворением, однако реакция публики ее задела.
прочитано 159 раз

Ведущая активно общается со своими поклонниками в соцсетях, нередко выкладывая на их суд свои стихи. Обычно реакция на работы в ее блоге положительная, за что Анфиса благодарит фанатов. На этот раз ситуация сложилась несколько иначе.

ПО ТЕМЕ

"Были неожиданные результаты": Униженная Чехова прошла проверку на детекторе лжи после скандала

Анфиса Чехова показала голое тело после скандала с ретушью

 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Новый стих вызвал восторженные отзывы, а еще больший фурор произвело фото, на котором Чехова запечатлена полностью голой. "После такого фото уже не до стиха", "Как красиво и реально", "Сама нежность", "Как красиво", – восхитились подписчики.

Выложив на всеобщее обозрение интимный снимок и не менее личное стихотворение, звезда ждала понимания. Однако некоторые пользователи поняли посыл ее стихотворения превратно. Комментаторы уверены, что строки посвящены бывшему мужу Анфисы. "Как будто бы для бывшего мужа", "И мне так показалось", "Такая боль и одиночество", – отметили фанаты.

Такое предположение привело ведущую в гнев, она стала утверждать, что авторы комментариев заблуждаются. "Да сколько же можно😡", – негодует артистка. "Не обращайте внимание", "Это творчество, язык души, и не обязательно они рождаются по причине и ради кого-то", – вступились несогласные поклонники.

Ранее Анфиса Чехова проходила проверку на детекторе лжи, чтобы доказать своей аудитории, что она всегда максимально честна. Ведущая призналась, что некоторые результаты были шоком даже для нее самой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
1 декабря 2021, 14:39 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Элитные квартиры Агутина, Чеховой и Пьехи оказались под угрозой из-за жуткого пожара

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Королева роскоши и гламура: красивая молодая вдова потрясла народ у гроба Градского

Глаз не отвести!

Культура

В "Моссовете" рассказали о матери с помутившейся от болезненной любви к сыну психикой

Как не сойти с ума
Шоу-бизнес

Супруга возлюбленного врезала Распутиной после скандала с детьми: Она вас сама грохнет!

Брак певицы назвали купленным
Шоу-бизнес

Миллиард на куски: Стала известна судьба наследства Градского

Юрист все просчитал

Гороскоп

Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году

Здоровье

Стали известны округа Подмосковья с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу
Почти 33 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
Россиянам посоветовали не выезжать за рубеж на Новый год из-за нового штамма коронавируса
Академик РАН сравнил "антиваксеров" с террористами

Спорт

Оголенная грудь и мини-шорты: Загитова покрасовалась на камеру
Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка

Регионы

В Долгопрудном мужчина убил брата гвоздодером
В Челябинске задержали пенсионера за убийство 33-летней давности
В горах Сочи фура сорвалась с обрыва
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+