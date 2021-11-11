Анфиса Чехова показала голое тело после скандала с ретушью

Анфиса Чехова продемонстрировала честное фото. Она предстала в раздельном купальнике.

Теледива отдыхает в теплой стране. Она решила показать поклонникам, как выглядит без ретуши снимков. Ведь не так давно подписчики в соцсети обвинили звезду в том, что она злоупотребляет фоторедакторами, чтобы скрыть недостатки своего тела.

Анфиса Чехова позировала стоящей на палубе морского судна. "Пиратское утро", – подписала кадр знаменитость. Она надела купальник с черепами – в тему.

Фолловеры неоднозначно приняли снимок ведущей. Некоторые посчитали купальник не женственным. "Никогда бы не надела такой купальник. Не понимаю, что в нем классного. Женщина должна оставаться женщиной, нежной", – высказалась одна из россиянок. Другой фолловер посчитал, что фигура звезды неидеальна. "Мощная", – намекнул он на лишний вес артистки.

Однако большинству фолловеров внешний вид теледивы пришелся по душе. "Красотка", "Огонь", – осыпали комплиментами Анфису Чехову поклонники.

Напомним, ранее ведущая рассказала о непонимании, которое ее очень расстроило. Из-за инцидента звезда экрана не спала всю ночь. Она призналась, что ее задело то, что многие люди стали сегодня относиться к похудению, как к негативной тенденции в обществе.