"Были неожиданные результаты": Униженная Чехова прошла проверку на детекторе лжи после скандала

Телеведущая поделилась со своими подписчиками откровением – девушка прошла проверку на детекторе лжи. Анфиса решила доказать себе и окружающим, что она честна со своими подписчиками. Звезда призналась, что с детства у нее обостренное чувство справедливости, поэтому любая клевета для нее становится серьезной травмой.
Напомним, недавно Анфиса Чехова анонсировала свой курс по осознанности и похудению. Позже она поделилась с подписчиками своим разочарованием. Она хотела попросить одну известную блогершу о рекламе, но та отказала под предлогом того, что не поддерживает идеи похудения.
Анфису стали обвинять в фотошопе на фото и лицемерии в курсе. В итоге Чехова не выдержала и прошла полиграф. "Были неожиданные результаты. Даже для меня", – написала ведущая. Как рассказала сама звезда, она сделала этот марафон, чтобы честно и искренне рассказать о своем пути, а клевета подрывает ее авторитет. Поэтому в присутствии главного редактора издания "Жара" она ответила на разные провокационные вопросы.
Ранее Анфиса Чехова рассказала, что до 34 лет жила в съемных квартирах. Сейчас у звезды свое жилье на 25 этаже престижной высотки. Она купила квартиру сразу с ремонтом, так как строительство дается ей тяжело.