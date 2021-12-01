Скрывали ее рождение 13 лет: какой выросла особенная дочь Федора и Светланы Бондарчук

Несмотря на то, что Федор и Светлана Бондарчук развелись больше пяти лет назад, экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения. Бывшие партнеры сплотились, чтобы заботиться об особенной дочери

Федор и Светлана познакомились еще в юном возрасте – наследнику прославленной фамилии тогда едва исполнилось 18 лет. Возлюбленные поженились наперекор родным жениха вскоре после его возвращения из армии. Варвара, младшая наследница знаменитой семьи, родилась в 1999 году – через восемь лет после появления на свет старшего брата Сергея. Однако о том, что Бондарчуки стали родителями во второй раз, поклонники узнали только когда девочке исполнилось 13 лет.

Наследница режиссера родилась недоношенной. Вскоре ей диагностировали детский церебральный паралич. Супруги не стали выносить проблемы на всеобщее обозрение и больше 10 лет не рассказывали о дочке никому, кроме самых близких людей. А как только Светлана раскрыла правду о наследнице в одном из интервью, о семье поползли самые разные слухи. Какое-то время народ поговаривал, что родные сбагрили девочку в США, где та вынуждена была жить без родителей в специальном пансионате.

Как оказалось, Варвара действительно провела много времени за границей, но лишь для лечения и временно. Как рассказывал Федор, они с супругой отправляли наследницу в США на операции по показаниям врачей. Нередко подготовительные процедуры, хирургические вмешательства и восстановление затягивались надолго.

Сейчас Варваре 22 года. Знаменитый отец называет дочку ангелом и потрясающим человеком, который умнее даже его самого. Она учится в московской инклюзивной школе и гостит у Федора и его второй жены Паулины на выходных. По словам режиссера, у девушки много товарищей не только в столице, но и в Америке. За границей Варю всегда тепло встречает большая компания самых разных друзей.

Как рассказывал Бондарчук, больше всего он мечтает пробежаться по полю вместе с Варварой. Наследница звезды не может ходить и передвигается на инвалидном кресле.