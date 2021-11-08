"Тревожный сигнал": дочь Кончаловского сообщила об ухудшении состояния

Мария Кончаловская пооткровенничала с подписчиками в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Девушка призналась, что у нее началась депрессия. Отдушину она нашла в мелких поделках.
"Это тревожный сигнал", – заявила дочь актрисы и режиссера. Также в качестве доказательства она продемонстрировала серьги в виде мухоморов. По словам Марии Кончаловской, у нее "уже все очень плохо".
Кроме того, звездная наследница отметила, что не до конца вылечилась – у нее болит горло. Фолловеры пожелали Марии Кончаловской не поддаваться хандре и поскорее выздоравливать.
Напомним, ранее девушка показала поклонникам свой креативный макияж. Однако не все россияне оценили художество. Некоторые посчитали, что Маша уродует свою внешность странными рисунками.
Как писали "Дни.ру", Мария Кончаловская умеет удивлять публику. Так, она сбросила более 30 килограммов. А год назад дочь Толкалиной и Кончаловского вышла замуж за мужчину старше себя.
В настоящее время Мария Кончаловская развивает свой блог, где рассказывает о собственной жизни. Так, некоторое время назад она сообщила, что начала модельную карьеру и поступила учиться в художественный вуз. Любовь Толкалина во всем поддерживает дочь, позволяя ей искать собственный путь в жизни.
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