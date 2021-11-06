Изуродованная Кончаловская прервала молчание после болезни

Мария Кончаловская надолго пропала из соцсетей.

Наследница звездной семьи активно ведет свой блог, выкладывая туда свое творчество и кадры из личной жизни. Недавно на странице Марии перестали выходить обновления, подписчики занервничали, недоумевая, с чем связано ее молчание. Оказалось, Кончаловская болела, поэтому у нее просто не было сил, чтобы создавать контент для соцсетей.

Сегодня Мария наконец вышла на связь, показав подписчикам очередной свой креативный макияж. Девушка давно увлекается рисованием по коже и создает картины прямо на своем лице. Большинство фанатов в восторге от творчества Кончаловской, но есть и те, кто уверен, что она просто уродует свою внешность подобными художествами.

Марию критика не смущает, она признается, что на данный момент подобный боди-арт стал для нее любимым занятием и она хотела бы овладеть искусством в совершенстве.

Ранее стало известно, что Мария познакомилась со своим нынешним мужем, когда была еще ребенком. Девушка познакомилась с избранником на вокзале, он подошел к ней первый. Кончаловская вышла замуж в 19 лет, а недавно поделилась роликом с первой годовщины свадьбы. Естественно, подписчики стали выяснять, сколько лет она живет с Никитой. Оказалось, что Мария вступила в любовные отношения с совместным проживанием еще до совершеннолетия.