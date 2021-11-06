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Шоу-бизнес
Изуродованная Кончаловская прервала молчание после болезни

Изуродованная Кончаловская прервала молчание после болезни

Мария Кончаловская надолго пропала из соцсетей.
прочитано 21975 раз

Наследница звездной семьи активно ведет свой блог, выкладывая туда свое творчество и кадры из личной жизни. Недавно на странице Марии перестали выходить обновления, подписчики занервничали, недоумевая, с чем связано ее молчание. Оказалось, Кончаловская болела, поэтому у нее просто не было сил, чтобы создавать контент для соцсетей.

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Сегодня Мария наконец вышла на связь, показав подписчикам очередной свой креативный макияж. Девушка давно увлекается рисованием по коже и создает картины прямо на своем лице. Большинство фанатов в восторге от творчества Кончаловской, но есть и те, кто уверен, что она просто уродует свою внешность подобными художествами.

Марию критика не смущает, она признается, что на данный момент подобный боди-арт стал для нее любимым занятием и она хотела бы овладеть искусством в совершенстве.

Ранее стало известно, что Мария познакомилась со своим нынешним мужем, когда была еще ребенком. Девушка познакомилась с избранником на вокзале, он подошел к ней первый. Кончаловская вышла замуж в 19 лет, а недавно поделилась роликом с первой годовщины свадьбы. Естественно, подписчики стали выяснять, сколько лет она живет с Никитой. Оказалось, что Мария вступила в любовные отношения с совместным проживанием еще до совершеннолетия.

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6 ноября 2021, 16:58 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость889858
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Дочка слаба на передок, как и её мамаша.К тому же ещё и мозгов нет ( у обеих).
1

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