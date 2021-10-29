Измазанная кровью дочь Кончаловского шокировала народ

Мария Кончаловская часто примеряет на себя яркие образы.

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной активно готовится к празднованию Хэллоуина. О любви к этому празднику девушка уже рассказывала в своем инстаграм-аккаунте. Сегодня Мария Кончаловская появилась в Сторис со специальным макияжем для Хэллоуина.

Кончаловская ярко накрасила глаза и разрисовала лицо искусственной кровью, что шокировало многих пользователей. Когда же она улыбнулась, это стало выглядеть еще более жутко: красными оказались даже зубы. Общаясь с подписчиками, молодая женщина постаралась стереть краску с губ, но лишь размазала ее по лицу. Из этого Мария сделала вывод, что кровь хорошая и даже порекомендовала ее фолловерам.





Также наследница артистов показала две большие тыквы, которые ее молодой супруг купил ей в подарок, чтобы приободрить женщину. Накануне Мария чувствовала себя неважно, и муж решил порадовать возлюбленную. Мужчине это удалось: Кончаловская вырезала из тыкв большие фонари и заявила, что она самый счастливый человек.

Ранее девушка уже рассказывала о своей любви к художественному макияжу и показывала подписчикам, на что она способна. Мария любит экспериментировать с внешностью и мечтает попробовать свои силы в искусстве боди-арта. Стоит отметить, что не все понимают увлечение Марии Кончаловской арт-мейком – некоторым пользователям кажется, что она просто уродует свое красивое лицо.

