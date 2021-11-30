76-летний Дунаевский женился в восьмой раз на молоденькой: Будет четвертый наследник?

Накануне стало известно, что 76-летний композитор женился в восьмой раз. Новая избранница оказалась младше маэстро на 35 лет.

Известно, что до самой церемонии пара встречалась несколько лет. О деталях отношений они не распространялись, но имя возлюбленной все-таки было обнародовано. Алла Новоселова является музыковедом и давно знакома с маэстро. Известно, что после седьмого развода композитор откровенно говорил о том, что больше не намерен вступать в брак. Видимо, что-то изменилось.

Решение пианиста удивило даже некоторых его близких. При этом он отметил, что много браков – это не совсем правильно. По словам Максима Исааковича, со всеми бывшими дамами ему удалось сохранить теплые отношения. При этом, даже если они начинают говорить о нем плохо, он осознает, что все происходит от обиды.

Детей Максим Дунаевский пока не планирует. Он сообщил, что убежден: если мужчина хочется завести наследников, он обязан поставить их на ноги, а ему уже "поздновато" брать на себя такую ответственность. Что об этом думает молодая супруга знаменитости – пока неизвестно.

О новой любви композитор рассказал еще в прошлом году. Тогда он сообщил, что уже три года находится в отношениях со своей избранницей. Сперва он засомневался, будет ли еще одна свадьба, но затем ответил положительно. Сама новая жена маэстро пока не рассказывала о том, как ситуация выглядит с ее стороны.

