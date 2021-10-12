Дунаевский об обмане в фильме "Три мушкетера", отношениях с Андрейченко и комплексах из-за отца

В Новосибирске завершился фестиваль "Музыкальное сердце театра". Одним из ключевых его событий стал творческий вечер президента форума композитора Максима Дунаевского. Он делился историями создания того или иного знаменитого произведения, рассказывал о знаменитом отце и даже о любовных романах.

Дунаевский признался, что долгое время стеснялся устраивать подобные авторские вечера. "У меня был комплекс перед папой (композитор Исаак Дунаевский, автор музыки к фильмам "Весна", "Веселые ребята", "Цирк" – Прим ред.), – признался Максим Дунаевский. – Хотя у меня были и совместные с отцом работы. А потом появилась идея двойного концерта-портрета, где бы звучала музыка и моя, и отца. Просто я давно уже не боюсь никаких сравнений, комплексы все прошли".

Рассказал Максим Дунаевский и про романы знаменитого отца: "Да, папа был любвеобильным!" Напомним, Исаак Дунаевский с 1921 года состоял в непродолжительном браке со студенткой Марией Швецовой. В 1925 году женился на балерине Зинаиде Судейкиной. А в 1945 году у Дунаевского от романа с балериной оперетты Зоей Пашковой родился сын Максим. По словам Максима Дунаевского, был у отца и "необыкновенный роман" с актрисой Лидией Смирновой.

А вот в вероятный роман отца с кинодивой Любовью Орловой сын композитора, как он признался, не верит. Да и о вокальном таланте актрисы Максим Дунаевский отзывается скептически. "Она был не очень важная-то певица, – полагает композитор. – Режиссер Григорий Александров в свое время взял ее из хора. А были певицы с куда более интересным голосом!"

Сам Дунаевский пошел по стопам отца – был женат семь раз. "От осинки не родятся апельсинки!" – объяснил композитор собственное непостоянство в браке. Одной из его жен стала актриса Наталья Андрейченко. С 2012 года она проживает в Мексике. Где, как рассказал корреспонденту "Дни.ру" Дунаевский, "занимается йогой, придумывает себе какие-то психологические практики". По заверению Максима, с бывшей женой он остался в добрых отношениях. "Я даже летаю к ней в гости, у нее большой дом, собственный пляж".

Песни из фильма "Мэри Поппинс, до свидания" прозвучали на творческом вечере Максима Дунаевского. Причем на экране в это время было фото Натальи Андрейченко.

А вот с еще одной песней – из кинофильма 1978 года "Д’Артаньян и три мушкетера" – как оказалось, связана удивительная история. Все помнят, что роль де Тревиля в ней исполнил Лев Дуров. В "Википедии" сказано, что дуэт с Михаилом Боярским исполнил Лев Дуров, а сольную партию — Александр Левшин. Но Максим Дунаевский опроверг это.

"Дуров – совершенно непоющий артист, – заверил Дунаевский. – Ни в зуб ногой, что называется, медведь наступил на ухо. Режиссер долго думал, что с этим делать, долго мучился. И вдруг поймал глазами меня: "О, ты будешь петь! Потому что его противный голос и твой противный голос похожи. Все поверят, что поет сам Дуров, но зато будет точно спето". Но когда приехал на запись в студию "Мосфильма", то увидел, что у микрофона стоит Лева. "Я два с половиной месяца репетирую это песню", – пояснил он. Спорить с Народным артистом было невозможно и мы дали возможность записать ему. А потом я, режиссер и звукорежиссер подошли к нему и сказали: "Лева, ничего подобного мы никогда не слышали".

Дуров принял все это за чистую монету и, одухотворенный, ушел. После этого к микрофону встал Максим Дунаевский и перезаписал песню, которая и вошла в итоге в фильм. "Но на премьере ленты Дуров, когда зазвучала эта композиция, встал и победоносно осмотрел весь зал – он так и не понял, что голос звучит не его", – улыбается Дунаевский.