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Шоу-бизнес
"Фрики всегда были и будут": Дунаевский крепко приложил Моргенштерна

"Фрики всегда были и будут": Дунаевский крепко приложил Моргенштерна

Композитор Максим Дунаевский считает, что творчество Алишера Моргенштерна никак не связано с искусством.
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76-летний композитор поделился с журналистами своим мнением о современной музыке и одном из ярких ее представителей. Дунаевский уверен, что российская эстрада не развивается, а идет по какому-то своему странному пути. В нашем шоу-бизнесе нет законов, нет четких направлений и творчества как такового. Многим звездам важно лишь "хайпануть". Одним из таких исполнителей как раз является Алишер Моргенштерн.

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По мнению Дунаевского, главная цель, которую преследует музыка Моргенштерна, – это шокировать народ, вызвать реакцию и борьбу. Такое музыкальное творчество нельзя мерить мерками искусства, так как к настоящему искусству оно не имеет никакого отношения.

"Фрики всегда были и будут," – подытожил композитор.

Говоря о таких современных исполнителях, Максим Исаакович объяснил "Газете.Ru", что обычно это безграмотные люди, которые не наделены большим талантом, но готовы на все ради популярности. Таким образом композитор крепко приложил Моргенштерна и многих других подобных артистов, которые сейчас расплодились на нашей эстраде.

Сам Дунаевский уверен, что к современной музыке можно с легкостью отнести произведения Моцарта. Судя по интересу к его творчеству посетителей филармонии, Моцарт – сейчас один из самых популярных композиторов.

Ранее "Дни.ру" писали об опасениях близких Алишера Моргенштерна: рэпер может повторить судьбу спившегося отца.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2021, 09:19 Источник: Газета.Ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

комментарии

Ответить:

Гость860077
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Молодец Дунаевский! Всю правду сказал!
Гость861773
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Максим Исаакович, БРАВО! Маститый композитор точно назвал происходящее на ниве, так называемой культуры. Полнейшее истребление культуры. Как будто это делается умышленно. Какой Министр культуры- такие и "плоды".
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