"Фрики всегда были и будут": Дунаевский крепко приложил Моргенштерна

Композитор Максим Дунаевский считает, что творчество Алишера Моргенштерна никак не связано с искусством.

76-летний композитор поделился с журналистами своим мнением о современной музыке и одном из ярких ее представителей. Дунаевский уверен, что российская эстрада не развивается, а идет по какому-то своему странному пути. В нашем шоу-бизнесе нет законов, нет четких направлений и творчества как такового. Многим звездам важно лишь "хайпануть". Одним из таких исполнителей как раз является Алишер Моргенштерн.

По мнению Дунаевского, главная цель, которую преследует музыка Моргенштерна, – это шокировать народ, вызвать реакцию и борьбу. Такое музыкальное творчество нельзя мерить мерками искусства, так как к настоящему искусству оно не имеет никакого отношения.

"Фрики всегда были и будут," – подытожил композитор.

Говоря о таких современных исполнителях, Максим Исаакович объяснил "Газете.Ru", что обычно это безграмотные люди, которые не наделены большим талантом, но готовы на все ради популярности. Таким образом композитор крепко приложил Моргенштерна и многих других подобных артистов, которые сейчас расплодились на нашей эстраде.

Сам Дунаевский уверен, что к современной музыке можно с легкостью отнести произведения Моцарта. Судя по интересу к его творчеству посетителей филармонии, Моцарт – сейчас один из самых популярных композиторов.

Ранее "Дни.ру" писали об опасениях близких Алишера Моргенштерна: рэпер может повторить судьбу спившегося отца.