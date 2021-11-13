"Знатно ее спермой накачали!": Беременная Нюша попала в неловкое положение

Аудитория звездных блогов по традиции делится на два лагеря: фанаты и злопыхатели. Одни привыкли расхваливать знаменитостей и писать им комплименты, а другим нравится оскорблять и унижать звезд. Певица Нюша, будучи беремеменной, столкнулась с массовым негативом. В комментариях к снимку беременной артистки появилась масса гадких выражений.
Певица Нюша попала в неловкое положение из-за демонстрации фигуры. По большей части злопыхателям пришелся не по душе огромный живот, который женщина обтянула тонкой тканью и выставила на всеобщее обозрение.
"Вот это брюхо! Знатно ее спермой накачали, небось четверня!", "Сколько же ее трахали, чтобы столько детей сразу заделать!", "Не опоросилась еще?!", "Как ты надоела", — отреагировали ненавистники поп-дивы.
Из-за острой критики и обидных провокаций артистка скандалов не устраивает. Сейчас певица Нюша всецело занята подготовкой к родам. Знаменитость ждет мальчика, для нее это будет уже второй ребенок. В ноябре 2018 года вокалистка родила девочку, которой дали необычное имя Симба.
Во время беременности 31-летняя звезда много путешествовала. Она побывала в нескольких странах, а сейчас остановилась в Объединенных Арабских Эмиратах. Пока певица Нюша собирается жить в Дубае.