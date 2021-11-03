Хотят убить: Лидия Федосеева-Шукшина боится покушения после кражи

В последнее время с 83-летней актрисой происходят ЧП. Недавно Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что ее обокрали. Актриса обнаружила пропажу денег в размере 400 тысяч рублей с банковского счета и роскошных колец, среди которых обручальное, подаренное продюсером и ее бывшим мужем Бари Алибасовым.
Старшая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что актрису обокрала близкая подруга. Женщина узнала это, исходя из видеозаписей, которые предоставила полиция. Ольга узнала на кадрах подругу матери, которая снимала деньги из банкомата в подмосковной Истре.
Когда Лидию Федосееву-Шукшину обворовывали, она находилась дома в Новой Москве. Ольга призналась, что ее мать и сама могла потратить деньги, но ничего нового у нее нет. Также она сообщала, что в последнее время мама ее не слушается.
Позже выяснилось, что это правда. Для актрисы это стало шоком, ведь она верила приятельнице и не раз давала ей свою банковскую карточку.
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что уже не знает, кому верить. Она перестала доверять даже родственникам и опасается за свою жизнь.
Актриса думает, что после всего случившегося ее и вовсе могут убить.
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