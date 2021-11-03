"Продолжает его мочить!": Сына Зайцева вывели на чистую воду после скандала

Новость об ухудшении состояния Вячеслава Зайцева шокировала публику. Тогда сын 83-летнего модельера рассказал, что недоброжелатели якобы закрыли легенду в клинике накануне Недели моды.

Тогда наследник знаменитости заявил, что не знает ничего о местоположении своего папы. При этом он отметил, что лечение не помогает кутюрье. Якобы он парализован, зависим от своего окружения, а на повестке дня вопрос о признании его недееспособным. Мнение о ситуации высказал Вадим Хусаинов.

Близкий друг модельера находится в ярости из-за всего происходящего. Он отметил, что за все время Егор ни разу не приехал к Вячеславу Зайцеву. Дозвониться он также якобы не попытался. Он подчеркнул, что раньше пытался искать оправдания для сына друга, но теперь считает его "конченным человеком".

Вадим Хусаинов указал, что легендарный дизайнер отдал наследнику все, а вместо благодарности, он лишь "продолжает его мочить". Последний скандал он также объяснил. Друг модельера напомнил, что в какой-то момент Вячеслав Михайлович уволил Расула Ахметова. Он очень хотел реабилитироваться перед ним и предложил показать новую коллекцию в рамках Недели моды, думая, что мэтр приедет. Однако этого не могло случиться, так как в тот момент он был на реабилитации.

Тогда помощник сына кутюрье якобы и пошел к самому Егору. По словам Вадима, он быстро объявил публике, что папа слишком болен, чтобы не говорить о неудаче Расула. Друг отметил, что Вячеслав Зайцев сейчас "в нормальном состоянии".

